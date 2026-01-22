أزهري: لو الطبيب قالك افطر في رمضان حرام تصوم

أكد الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، أن الله أعطى الرخص من أجل التخفيف على العباد، موضحًا أن الشخص المريض في رمضان عليه أن يفطر، وأن هذا كلام الله« فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »

وأضاف الشيخ عطية محمد عطية، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن « لو الطبيب قال للمريض أفطر في رمضان حرام الشخص يصوم» لأن الدين يسر، وأن هذه الأشياء اعطى الله فيها رخصة.

ولفت إلى أنه لا يجوز للشخص أن يفتعل تعب أو مرض من أجل أن يفطر في رمضان، ولذلك الصيام يكون بين العبد وربه، وأن من أفطر في رمضان عليه أن يعوض الأيام بعد رمضان.

يفطر دون عذر

وأشار إلى أن الشخص الذي يفطر دون عذر ليس له حل إلا بأمر الله، وأن من يخالف الدين يجب أن يتم التعامل معه بالترهيب، وأن الله قال في كتابه الكريم « إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً».



