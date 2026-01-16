مفتي الجمهورية يشهد احتفال الأزهر الشريف بذكرى الإسراء والمعراج بالجامع الكبير

شهد فضيلة الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، مساء اليوم الجمعة، احتفال الأزهر الشريف بذكرى الإسراء والمعراج، والذي أُقيم بالجامع الأزهر، بحضور نخبة من العلماء والقيادات الدينية والشخصيات العامة، وجموع غفيرة من المصلين، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، عكست عِظَم هذه المناسبة المباركة وما تحمله من معانٍ روحية عميقة، تُجدِّد في النفوس معاني الإيمان، وتُرسِّخ قيم اليقين والطمأنينة.

وأشار فضيلة مفتي الجمهورية، إلى أن ذكرى الإسراء والمعراج، هي مناسبة عظيمة تُرسِّخ في الوعي الإيماني حقيقةً جليّة، مفادها أن تدبير الله لعباده قائم على الحكمة والرحمة، وأن الفرج يأتي في وقته الذي يقدّره سبحانه، لا في التوقيت الذي يتصوّره الإنسان، وهي مناسبة تُجدِّد في النفوس الثقة في وعد الله، واليقين في حسن تدبيره، والدعوة إلى الثبات والعمل والأخذ بالأسباب، مع دوام التوكل والاطمئنان إلى ما يختاره الله لعباده.

حضر الحفل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من القيادات الدينية وعلماء الأزهر الشريف، وجموع غفيرة من المصلين.