عبد الغني هندي: الأزهر الشريف يرحب بالفكر المستنير ويرفض محاولات النيل من كبار الأئمة

أكد الدكتور عبد الغني هندي، العالم الأزهري، أن الشافعي وضع أساس علم أصول الفقه، مشيرا إلى أن الاجتهاد مشروع فقط؛ إذا قام على المعرفة والأدوات العلمية.

وقال عبد الغني هندي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الأزهر الشريف يرحب بالفكر المستنير لكنه يرفض محاولات تسطيح التراث أو النيل من كبار الأئمة؛ لأن السنة تشرح القرآن ولا يمكن فصلهما بحجج واهية.

وأشار العالم الأزهري، إلى أن قواعد مثل "الناسخ والمنسوخ" نتجت عن فهم عميق للنص القرآني، مؤكدا أنه يجب عدم التشكيك فيها دون علم يؤدي إلى فوضى فكرية.