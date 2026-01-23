قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
موزمبيق.. مقتل 122 شخصا وتدمير أكثر من 500 منزل في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد
يضعف النظام الدولي.. إسبانيا تعلن أسباب رفضها الانضمام لمجلس السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا لـ رمضان.. افتتاح 3 مساجد جديدة في قري أبو قرقاص بـ المنيا

افتتاح 3 مساجد
افتتاح 3 مساجد
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  افتتاح 3 مساجد جديدة بعدد من قرى مركز أبوقرقاص، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وبناء المساجد، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتوسيع دور العبادة بما يستوعب أعداد المصلين بالقرى والنجوع، وضمن جهود الدولة لتطوير القرى المصرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنيا أن الافتتاحات شملت مساجد تم إنشاؤها وتجهيزها بالكامل وفرشها بالسجاد اللازم، وهي: مسجد الرضوان بقرية صنيم، ومسجد الروضة بقرية عرب بلنصورة، ومسجد الرحمن القبلي بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص.

وأكد اللواء كدواني أن افتتاح هذه المساجد يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتوفير بيئة روحانية مناسبة للعبادة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، مشيرًا إلى أن مركز أبوقرقاص يشهد طفرة ملحوظة في المشروعات الخدمية والتنموية، لا سيما مع دخول عدد من قراه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المساجد الجديدة جرى تنفيذها تحت إشراف هندسي دقيق، بما يضمن مطابقتها لكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، مثمنًا التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والمحافظة ، إلى جانب الجهود الذاتية لأهالي القرى، والتي كان لها دور فاعل في سرعة إنجاز هذه الصروح الدينية.

المنيا أبوقرقاص مساجد بيوت الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

إيلون ماسك

إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الإنسان قريبا

الشاحنات الكبيرة

نصف مالكي الشاحنات الكبيرة يفكرون في شراء سيارات أصغر… ما السر؟

إيونيكس CITY

إيونيكس الروسية تكشف عن سيارة CITY الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد