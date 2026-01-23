عقب تلقي بلاغ.. إصلاح خط طرد محطة رفع صرف صحي ماقوسة بالمنيا| صور

تفقد المهندس حسن يحيي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف بالمنيا، يرافقه المهندس عصام طه رئيس قطاع تشغيل وصيانة جنوب ، والمهندس محمود عطا مدير فرع بالمنيا، الانتهاء من اصلاح خط طرد 600 مم upvc محطة رفع صرف صحي ماقوسه بمركز المنيا وذلك بفرق العمل التابعه للشركه ذاتيا .

واوضح رئيس مجلس الاداره انه عقب تلقي بلاغ عبر الخط الساخن 125 تحرك على الفور لمتابعة سير العمل ،حيث وجه بأرسال سيارات شفط مياه متنوعة الأحجام لاحتواء الأزمة، فيما تمكنت الفرق الفنية المختصة التابعه للشركه بالاستعانه بسياره الصيانة المتنقله وإصلاح العطل وقد تابع سيادته بالموقع الانتهاء من أعمال الإصلاح .



وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر للقائمين علي اعمال الاصلاح لحرصهم علي انهاء الاعمال باسرع وقت وفتح المياه للمواطنين.

وفي سياق متصل ترأس المهندس حسن يحيى حسن، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الدوري لقطاع المعامل والجودة بالشركة بحضور ممثلي صحة البيئة الدكتور احمد بركات مدير ادارة صحه البيئة والدكتور عبدالله حسن رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة و مديرى العموم بقطاع المعامل بالشركة.

وناقس الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة، من بينها مستجدات ملف المأمونية وادراج عدد المحطات التي سيتم استلامها ضمن مبادره حياة كريمه للحصول علي المامونية و كذلك خطط الصرف الصناعي للرقابة علي المنشأت ، وتقارير مرور اللجان الثنائية على محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى بحث العينات المرفوعة من قبل صحة البيئة، وذلك تنفيذًا لكتاب وزير الصحة كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الحلول والمقترحات التي من شأنها ضمان جودة الخدمة واستدامتها.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا على الاهتمام الدائم بجودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والتي تُعد أولوية قصوى لا يُسمح بتجاوزها.