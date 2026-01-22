قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال القافلة الطبية المجانية الشاملة لدعم القطاع الصحي

محافظ المنيا يتابع القافلة
محافظ المنيا يتابع القافلة
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة التي ينظمها حزب مستقبل وطن بمركز شباب طنبدى بمركز مغاغة، لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي دائرة مغاغة – العدوة – بني مزار، وذلك في إطار تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال جولته الميدانية، تفقد المحافظ العيادات الطبية المتخصصة بمقر القافلة، واطّلع على انتظام سير العمل داخل مختلف الأقسام، ومنظومة الكشف وصرف العلاج بالمجان، كما استمع إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، موجّهًا بتوفير كافة سبل الراحة للمترددين على القافلة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية في أسرع وقت وبأعلى جودة.

وأكد اللواء كدواني أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لاستراتيجية الدولة، وبالتعاون مع القوى السياسية، لتعزيز منظومتي الطب الوقائي والعلاجي، وتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع فئات المجتمع، مشيدًا بالدور الفاعل للقوافل الطبية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم المنظومة الصحية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأهالي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تُنظم بالتعاون مع مستشفى المغربي الدولي للعيون والمعهد القومي للبحوث، وتضم عددًا من التخصصات الطبية، تشمل: الرمد، المخ والأعصاب، الأسنان، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الباطنة، الجلدية، إلى جانب المبادرات الصحية الرئاسية، فضلًا عن صرف الأدوية والنظارات الطبية، وإجراء التحاليل والعمليات الجراحية بالمجان، وفق أعلى المعايير الطبية.

وفي هذا السياق، تُهيب محافظة المنيا بالمواطنين الاستفادة من خدمات القافلة الطبية المجانية، التي تأتي ثمرة لتضافر جهود مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية، بما يسهم في توفير رعاية صحية متكاملة وحياة كريمة للمواطن المنياوي.

جاء ذلك بحضور النائب محسن أحمد حته، عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور رجب قاياتى رئيس مركز ومدينة مغاغة.
 

