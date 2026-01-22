قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
هدف السنغال مشكوك فيه.. حسام حسن يكشف كواليس أمم إفريقيا
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
مصر والصين تبحثان فرص التعاون في صناعة المركبات الكهربائية
محافظات

جامعة المنيا تحصد مراكز متقدمة في تصنيف «التايمز» العالمي للتخصصات 2026

جامعة المنيا
جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة حققت إنجازًا أكاديميًا جديدًا بتصدرها المشهد محليًا في تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي للتخصصات (THE World University Rankings by Subject) لعام 2026، حيث جاءت نتائجها لتؤكد الحضور القوي للجامعة على خريطة التصنيفات الدولية، ونجاح استراتيجيتها في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وقال رئيس الجامعة إن جامعة المنيا حققت مراكز متقدمة محليًا وظهرت عالميًا في 5 تخصصات علمية رئيسية، في إنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية والبحثية، وتعزيز مكانة الجامعة بين نظيراتها المصرية والدولية.

وأوضح أن نتائج تصنيف 2026 كشفت عن تقدم نوعي، تمثل في حصول جامعة المنيا على المركز الثاني محليًا في تخصصات الهندسة، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، التي تظهر فيها الجامعة لأول مرة في تاريخها، إلى جانب المركز الثالث محليًا في علوم الحاسب، والمركز الخامس في العلوم الطبية والصحية.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، أنه وفقًا للتقرير الرسمي الصادر عن التصنيف، فإن جامعة المنيا جاءت في تخصص العلوم الهندسية ضمن الفئة (501–600) عالميًا، محققة المركز الثاني محليًا، وهو الترتيب ذاته الذي حققته في العلوم الفيزيائية ضمن الفئة العالمية نفسها، كما حلت الجامعة في المركز الثالث محليًا في علوم الحاسب، بالفئة (501–600) عالميًا، بينما سجلت ظهورها الأول في علوم الحياة بالمركز الثاني محليًا ضمن الفئة (801–1000) عالميًا، وحققت في العلوم الطبية والصحية المركز الخامس محليًا ضمن الفئة العالمية (801–1000).

المنيا جامعة المنيا تصنيف تصدر

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

الاهلي

ثنائي الأهلي الجديد ضمن قائمة الفريق لمواجهة يانج افريكانز

دوري أبطال أوروبا

مرحلة الحسم في دوري أبطال أوروبا | خروج 4 أندية و30 فريقا يصارعون بالجولة الأخيرة

وليد الركراكي

كاف يكرم الركراكي رغم تتويج السنغال | تكتيكات استثنائية وأداء مغربي رائع في البطولة القارية

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

