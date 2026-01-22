جامعة المنيا تحصد مراكز متقدمة في تصنيف «التايمز» العالمي للتخصصات 2026

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة حققت إنجازًا أكاديميًا جديدًا بتصدرها المشهد محليًا في تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي للتخصصات (THE World University Rankings by Subject) لعام 2026، حيث جاءت نتائجها لتؤكد الحضور القوي للجامعة على خريطة التصنيفات الدولية، ونجاح استراتيجيتها في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وقال رئيس الجامعة إن جامعة المنيا حققت مراكز متقدمة محليًا وظهرت عالميًا في 5 تخصصات علمية رئيسية، في إنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية والبحثية، وتعزيز مكانة الجامعة بين نظيراتها المصرية والدولية.

وأوضح أن نتائج تصنيف 2026 كشفت عن تقدم نوعي، تمثل في حصول جامعة المنيا على المركز الثاني محليًا في تخصصات الهندسة، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، التي تظهر فيها الجامعة لأول مرة في تاريخها، إلى جانب المركز الثالث محليًا في علوم الحاسب، والمركز الخامس في العلوم الطبية والصحية.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، أنه وفقًا للتقرير الرسمي الصادر عن التصنيف، فإن جامعة المنيا جاءت في تخصص العلوم الهندسية ضمن الفئة (501–600) عالميًا، محققة المركز الثاني محليًا، وهو الترتيب ذاته الذي حققته في العلوم الفيزيائية ضمن الفئة العالمية نفسها، كما حلت الجامعة في المركز الثالث محليًا في علوم الحاسب، بالفئة (501–600) عالميًا، بينما سجلت ظهورها الأول في علوم الحياة بالمركز الثاني محليًا ضمن الفئة (801–1000) عالميًا، وحققت في العلوم الطبية والصحية المركز الخامس محليًا ضمن الفئة العالمية (801–1000).