محافظات

مصادرة 221 كيلو لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر بالمنيا

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بجميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات تضر بالأمن الغذائي.

وشدد محافظ المنيا على التعامل بحزم مع أي محاولات للغش أو التلاعب بصحة المواطنين، من خلال عرض أو بيع لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين دون تهاون.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، نتائج الحملات التفتيشية المكبرة التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين على مدار الأسبوع الجاري، واستهدفت محال الجزارة، وأماكن بيع وتداول الدواجن والمصنعات الغذائية.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 27 مخالفة بيطرية وتموينية، ومصادرة إجمالي 221 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها، شملت 113 كيلوجرامًا لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي تنوعت ما بين (لحوم، كبدة، دواجن، أسماك، مصنعات، ولحوم مجمدة)، بالإضافة إلى 108 كيلوجرامات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.
 

