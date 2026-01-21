محافظ المنيا: توجيه مصابي الحوادث الكبرى لمستشفى المنيا الجامعى

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، هيئة الاسعاف بالمحافظة بإخلاء الحوادث الكبرى، وتوجيه مصابي الحوادث إلى مستشفى المنيا الجامعي لوجود كافة التخصصات الطبية، حفاظًا على أرواح المواطنين، مع تحويل الحالات المستقرة إلى مستشفى صدر المنيا .



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام، وممثلي مديرية الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات، ومؤسسات المجتمع المدني، وفرع المجلس القومي للمرأة.



وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل، عقب زيارة وفد المنظومة للمحافظة لمعاينة منافذ تسجيل المواطنين بالمنشآت الصحية، وذلك في ضوء ما سبق الإعلان عنه من قبل هيئة التأمين الصحي بشأن إتاحة فرص لأخصائي منافذ، استعدادًا لانطلاق المنظومة بالمحافظة.

وفي ملف التعليم، أكد المحافظ المضي قدمًا في التوسع بإنشاء المدارس المصرية اليابانية، تنفيذًا لرؤية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، موجّهًا بحصر وترشيح قطع أراضٍ مناسبة لإقامة هذه المدارس، لما تمثله من نقلة نوعية في جودة التعليم وتخفيف الكثافات الطلابية.

كما وجّه بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بغرف العمليات بكافة القطاعات، لرفع كفاءة الاستجابة للأزمات والطوارئ وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

عمال المحاجر

وفي إطار الحماية الاجتماعية، وجّه المحافظ بدراسة مقترح مديرية العمل بفرض منظومة تأمين شاملة لعمال المحاجر، تتضمن صرف معاشات لأسرهم في حالات الوفاة أو العجز الكلي، نظرًا لطبيعة العمل الخطرة، مع وضع آليات قانونية وتنظيمية تتيح تنفيذ المقترح بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن العامل المنياوي هو الثروة الحقيقية للمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 4 قطع أراضٍ بظهير القرى لإقامة مدارس جديدة للتعليم الأساسي بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للبدء الفوري في التنفيذ.