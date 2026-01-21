قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
محافظات

محافظ المنيا: نتصدر الجمهورية في ملف «التصالح على مخالفات البناء».. وخطة طوارئ لاستقبال رمضان

مجلس تنفيذي المنيا
مجلس تنفيذي المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تصدّر المحافظة وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الجادة والمستمرة التي بذلتها الأجهزة التنفيذية لتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتطبيق القانون بدقة ومرونة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطن.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام، وممثلي مديرية الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات، ومؤسسات المجتمع المدني، وفرع المجلس القومي للمرأة.

منظومة التصالح 

واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة العاملين بمنظومة التصالح بالمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية، مثمنًا تفانيهم وسرعة إنجاز الطلبات، وهو ما أسهم في وضع «عروس الصعيد» في صدارة المحافظات بهذا الملف، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة واستدامة تقديم خدمات متميزة للمواطن المنياوي.

وناقش المجلس الاستعدادات الشاملة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث وجّه المحافظ بالتوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» والمنافذ الثابتة والمتحركة بكافة المراكز والقرى، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يضمن توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وكلف اللواء كدواني الجهاز التنفيذي بوضع تصور شامل يتضمن خريطة زمنية ومكانية لتوزيع المنافذ والمساعدات، وإعداد دراسات ميدانية دقيقة لضمان وصول الكراتين الغذائية والدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية دون عشوائية أو تكرار، مؤكدًا أن رعاية المواطن البسيط وتلبية احتياجاته الأساسية تمثل أولوية قصوى للدولة.

كما شدد المحافظ على ضرورة وضع شكاوى المواطنين على رأس أولويات العمل التنفيذي، وعقد لقاءات دورية منتظمة مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها بشكل جذري وسريع، مؤكدًا أن معيار نجاح أي مسؤول تنفيذي هو مدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

ووجّه محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تعيق حركة المواطنين أو تسيء للمظهر الحضاري، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول، بما يضمن السيولة المرورية واستعادة الوجه الجمالي لمدن وقرى المحافظة.

محافظ المنيا مجلس تنفيذي منظومة التصالح شهر رمضان منظومة النظافة

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

صدى البلد

ارتفاع الذهب لـ 5000 دولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي

البنك المركزي السويسري

سويسرا : استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم

جانب من الاجتماع

عام التحول الكبير.. إشادة أفرو-آسيوية بإدارة أصول الدولة وجذب الاستثمارات

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

