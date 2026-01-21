محافظ المنيا: نتصدر الجمهورية في ملف «التصالح على مخالفات البناء».. وخطة طوارئ لاستقبال رمضان

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تصدّر المحافظة وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الجادة والمستمرة التي بذلتها الأجهزة التنفيذية لتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتطبيق القانون بدقة ومرونة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطن.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام، وممثلي مديرية الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات، ومؤسسات المجتمع المدني، وفرع المجلس القومي للمرأة.

منظومة التصالح

واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة العاملين بمنظومة التصالح بالمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية، مثمنًا تفانيهم وسرعة إنجاز الطلبات، وهو ما أسهم في وضع «عروس الصعيد» في صدارة المحافظات بهذا الملف، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة واستدامة تقديم خدمات متميزة للمواطن المنياوي.

وناقش المجلس الاستعدادات الشاملة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث وجّه المحافظ بالتوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» والمنافذ الثابتة والمتحركة بكافة المراكز والقرى، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يضمن توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وكلف اللواء كدواني الجهاز التنفيذي بوضع تصور شامل يتضمن خريطة زمنية ومكانية لتوزيع المنافذ والمساعدات، وإعداد دراسات ميدانية دقيقة لضمان وصول الكراتين الغذائية والدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية دون عشوائية أو تكرار، مؤكدًا أن رعاية المواطن البسيط وتلبية احتياجاته الأساسية تمثل أولوية قصوى للدولة.

كما شدد المحافظ على ضرورة وضع شكاوى المواطنين على رأس أولويات العمل التنفيذي، وعقد لقاءات دورية منتظمة مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها بشكل جذري وسريع، مؤكدًا أن معيار نجاح أي مسؤول تنفيذي هو مدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

ووجّه محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تعيق حركة المواطنين أو تسيء للمظهر الحضاري، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول، بما يضمن السيولة المرورية واستعادة الوجه الجمالي لمدن وقرى المحافظة.