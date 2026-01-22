مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية بالواحة سنتر

التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشية، وذلك بالواحة سنتر.

الإساءات الروحية

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبنائه الكهنة، شاكرًا جميع مجهوداتهم المبذولة، لخدمة الإيبارشيّة، وشعبها، ثم ألقى الأب مكاريوس فريد محاضرة اليوم بعنوان "الإساءات الروحية".

تضمن اليوم أيضًا محاضرة حول "حماية الفئات المهمشة وسياسة الحماية ومدونة السلوك"، ألقاها الدكتور سامي فريد، وأعضاء مكتب الواحة بالإيبارشية.

وفي ختام اللقاء، أعطى صاحب النيافة توصياته الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة خلال الفترة المقبلة، موضحًا الرؤية الإيبارشيّة لعام 2026 - 2027، متمنيًا للجميع خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، ومهنئًا الحاضرين بالأعياد المجيدة.