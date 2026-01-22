قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى
المشاط: جهود مكثفة لزيادة التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص
خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم
حسام حسن: الجماهير المغربية لها الحق في تشجيع أي منتخب وساعدونا للاستعداد للمونديال
محمد الباز يفتح الصناديق المغلقة لرحيل صاحب نوبل في معرض الكتاب
مجدي مرشد يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إعفاء الموبايلات الواردة من الخارج
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده المتواصلة في دعم عملية السلام
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم المنيا يعلن تشكيل لجنة لتقييم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
ايمن رياض

وجهت مديرية التربية والتعليم توجيه مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية بالمنيا بتصحيح 10℅من أوراق اجابات الطلاب بالشهادة الاعدادية وفي حال عدم تحقيق العينة للنسبة القانونية في الدرجات يجري إلغاء السؤال وتوزيع درجاته علي باقي الاسئلة .


وأكد صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بأنه بالنسبة لشكاوى الطلاب من صعوبة الامتحان، سيتم تشكيل لجنة من ثلاثة موجهين لتقييم الامتحان، وسيتم مراعاة ذلك عند التصحيح .

كانت محافظة المنيا، قد شهدت حالة غضب شديدة بين أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عقب أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، حيث أكد معظم الطلاب أن الامتحان لم يراعِ الوقت، وكان طويلًا وصعبًا وغير مباشر. 
 

المنيا امتحانات الإعدادية تصحيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

متاحف مصر ودورها في الهوية الثقافية.. ندوة بمعرض القاهرة الكتاب

مي كساب وأحمد فتحي

إيرادات السينما أمس: إن غاب القط يتصدر .. ومؤلف ومخرج وحرامي يحصد 31 ألف جنيه

محمود سعد

بحر من الأفكار.. محمود سعد يتحدّث عن قراءته للقرآن الكريم بتمهل

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد