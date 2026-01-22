تعليم المنيا يعلن تشكيل لجنة لتقييم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

وجهت مديرية التربية والتعليم توجيه مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية بالمنيا بتصحيح 10℅من أوراق اجابات الطلاب بالشهادة الاعدادية وفي حال عدم تحقيق العينة للنسبة القانونية في الدرجات يجري إلغاء السؤال وتوزيع درجاته علي باقي الاسئلة .



وأكد صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بأنه بالنسبة لشكاوى الطلاب من صعوبة الامتحان، سيتم تشكيل لجنة من ثلاثة موجهين لتقييم الامتحان، وسيتم مراعاة ذلك عند التصحيح .

كانت محافظة المنيا، قد شهدت حالة غضب شديدة بين أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عقب أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، حيث أكد معظم الطلاب أن الامتحان لم يراعِ الوقت، وكان طويلًا وصعبًا وغير مباشر.

