مهلة مؤقتة لأصحاب المحاجر لتوفير أتوبيسات وميكروباصات لنقل العمال بالمنيا

اكدت محافظة المنيا أنه لا تراجع عن منظومة استبدال سيارات البيك أب بميكروباصات لنقل الركاب ، واستغلال تلك السيارات في الغرض المخصص لها طبقا للقانون.

وأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، خلال اجتماع المجلس التنفيذي ، أن المنيا تعد نموذجاً على مستوى المحافظات تم تعميم تجربته بحظر استخدام سيارات البيك أب في نقل الركاب حفاظا علي آدمية المواطنين.

ووجّه المحافظ بدراسة مقترح مديرية العمل بفرض منظومة تأمين شاملة لعمال المحاجر، وذلك في إطار الحماية الاجتماعية تتضمن صرف معاشات لأسرهم في حالات الوفاة أو العجز الكلي، نظرًا لطبيعة العمل الخطرة، مع وضع آليات قانونية وتنظيمية تتيح تنفيذ المقترح.

وفي سياق متصل طالبت النقابة العامة لعمال المحاجر بمهلة مؤقتة لتوفيق أوضاعهم تمهيداً لعقد بروتوكول تعاون وتعاقد مع شركات نقل جماعي او ميكروباصات لنقل العاملين بالمحاجر

كانت إدارة المرور قد كثفت من حملاتها علي الطرق لمنع استخدام سيارات البيك اب في نقل العمال المزارع والمحاجر وخاصة عقب الحادث الاخير الذي شهدته المحافظة وراح ضحيته 11 شخص واصابة 9 آخرون

