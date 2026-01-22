محافظ المنيا يتفقد اصطفاف معدات مغاغة ويتابع تمهيد طريق طنبدى بطول 5 كيلو مترات

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اصطفاف معدات الوحدة المحلية الخاصة بقطاعات النظافة ورصف وتمهيد الطرق بمركز مغاغة وذلك للوقوف على كفاءة المعدات وجاهزية الأطقم الفنية للتعامل مع متطلبات العمل اليومي، مؤكدًا أن تطوير منظومة العمل الميداني يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال تمهيد وتسوية طريق طنبدى، الذي يُعد شريانًا حيويًا يمتد بطول 5 كيلومترات وبعرض يصل إلى 15 مترًا، حيث اطّلع على مراحل التنفيذ المختلفة، وشدّد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة الفنية، لضمان استدامة الطريق وقدرته على تحمّل الأحمال المرورية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتيسير حركة المواطنين، وربط القرى بالمراكز الرئيسية بصورة آمنة.

واستعرض اللواء كدواني خلال تفقده للاصطفاف مجموعة من المعدات، شملت لوادر، وسيارات كبس، وجليدرات، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الوحدات المحلية بكافة الإمكانيات والمعدات اللازمة، بما ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتحسين المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع الطرق والبنية التحتية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، والارتقاء بالمرافق الحيوية، وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور رجب قاياتى ، رئيس مركز ومدينة مغاغة، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع الطرق بالمحافظة.