خزني لرمضان.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الخميس 22 يناير 2026 وفقاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية ..

اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 65 جنيهًا للكيلو مقابل 68 جنيهًا أمس، لتباع في الأسواق للمواطنين بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم

تراوحت اسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 90 و91 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع في الأسواق بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ البلدي البوم

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس في الأسواق والمحلات المختلفة، بين 100 و120 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه من «180- 200 جنيهات للكيلو».

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 124 جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 130 إلى 135 جنيهاً.

سعر كرتونة البيض الأبيض 122 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 125 إلى 130 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 138 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح بين 145 إلى 150 جنيها.

سعر الديك الرومي

أما سعر كيلو الديك الرومى فسجل 190 جنيها، ووزن الديك يتراوح بين 7 و12 كيلوجراما، ويبلغ سعر «الديك» وزن 7 كيلوجرامات 1330 جنيها، بينما يصل سعر الديك الرومى وزن 10 كيلو 1900 جنيه، وسجل سعر كيلو «الرومى الخالى من العظم» 400 جنيه.



انخفاض الأسعار في المزرعة والأسواق

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سعر الكيلو في المزرعة يبلغ حاليًا 63 جنيهًا، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالفترة الماضية.

وأضاف أن الشعبة تركز دائمًا على سعر المزرعة كأساس لضبط الأسواق، مشددًا على أن استقرار الأسعار يساهم في استمرار الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية.

جهود ضبط الأسعار ومنع الاستيراد

وأشار رئيس الشعبة إلى اجتماع عقده علاء فاروق، وزير الزراعة، مع اتحاد منتجي الدواجن، حيث تم التأكيد على ضبط الأسعار في السوق المحلية.

وأكد السيد خلال مداخلة هاتفية أن استيراد الدواجن المجمدة غير ضروري حاليًا نظرًا للإنتاجية المرتفعة التي بلغت نحو 1.6 مليار دجاجة سنويًا، كافية لتلبية احتياجات المواطنين دون اللجوء إلى الاستيراد الخارجي.