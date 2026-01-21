قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية
كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة
رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا
مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. انتهز الفرصة ولا تفوتها
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم
أبعاد إنسانية واجتماعية.. محسن محيي الدين يكشف عن دوره في مسلسل «2 قهوة» | فيديو
42 % طاقة متجددة بحلول 2030.. مصر تستعرض استراتيجيتها الوطنية للطاقة
اليوم .. استمرار حجز وحدات مشروعات مصر العقارية | لا تفوّت فرصتك واعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يناير 2026  استقرارا كبيرا ، وذلك بسبب ارتفاع حجم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة إنتاج الكتاكيت بنحو 35%.

ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى أصبحت مصدر لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.
 

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 65 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام  ، أى انخفضت 10  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 78 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 52 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.


كما استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 90 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات  وتصل للمستهلك 100  جنيهًا.

كذلك استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 ل 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.


قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن السعر العادل لكيلو الدواجن في الوقت الحالي لا يقل عن 70 إلى 75 جنيها، مشددا على ضرورة وجود معادلة سعرية لضبط المنظومة طوال العام.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن سوق الدواجن شهدت بعض المشاكل المتعلقة بتذبذب الأسعار، بعد أن تدنت إلى 53 جنيها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى تسبب ذلك في خسائر فادحة للمنتجين.

ولفت إلى ارتفاع الأسعار مع أعياد الميلاد بسبب زيادة الطلب بنسبة 10 إلى 15% حتى وصلت إلى 76 جنيها، مشيرا إلى أن سعر السوق حاليا يتراوح بين 65 إلى 66 جنيها.

وتابع: «أنا لا أتمنى أن تنخفض الأسعار؛ لأننا مقبلون على موسم رمضان، ونريد استقرار الصناعة والسعر، وألا يخرج أحد من المنتجين، كما نريد أن يكون السعر حسب التكلفة الفعلية، حتى لا يخرج المربي من المنظومة».

وأوضح أن شهر رمضان يشهد زيادة الطلب بنسبة تصل إلى 25%، موضحا أن كل المنتجين يحاولون التواجد في المنظومة خلال هذا الشهر.

وأشار إلى استقرار سعر العلف منذ 8 أو 9 أشهر، ولكن لابد أن ينخفض، موضحا أن أقل سعر للعلف حاليا 20 ألف و500 جنيه، ومن المفترض أن يصل إلى 18 ألف جنيه.

ورد على إدراج الدواجن في البورصة السلعية، مؤكدا أن الدواجن سلعة «لا يمكن تخزينها وبالتالي لا تخضع للبورصة السلعية»، موضحا أن تطبيق ذلك لابد من تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية وذبح كل الإنتاج وتخزينه في ثلاجات.

أسعار الدواجن الكتاكيت الدواجن البيض أسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

المتهمين

الداخلية تكشف مفاجأة فى واقعة اقتحام شخصين يرتديان النقاب لمنزل وقتل مالكته ببولاق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

ترشيحاتنا

شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق جديد للمناخ

شراكة «إماراتية – عالمية» لإطلاق صندوق «ألتيرا» للمناخ بـ 250 مليون دولار

جانب من الملتقى

القومي للمرأة يشارك في ملتقى «وافدات الأزهر.. شموس مضيئة»

صدى البلد

تأجيل انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين حتى 27 يناير لعدم اكتمال النصاب

بالصور

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد