الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 استقرارا كبيرا ، وذلك بسبب ارتفاع حجم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة إنتاج الكتاكيت بنحو 35%.

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 65 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام ، أى انخفضت 10 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 52 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.



كما استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 90 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات وتصل للمستهلك 100 جنيهًا.

كذلك استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 80 ل 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.



قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن السعر العادل لكيلو الدواجن في الوقت الحالي لا يقل عن 70 إلى 75 جنيها، مشددا على ضرورة وجود معادلة سعرية لضبط المنظومة طوال العام.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن سوق الدواجن شهدت بعض المشاكل المتعلقة بتذبذب الأسعار، بعد أن تدنت إلى 53 جنيها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى تسبب ذلك في خسائر فادحة للمنتجين.

ولفت إلى ارتفاع الأسعار مع أعياد الميلاد بسبب زيادة الطلب بنسبة 10 إلى 15% حتى وصلت إلى 76 جنيها، مشيرا إلى أن سعر السوق حاليا يتراوح بين 65 إلى 66 جنيها.

وتابع: «أنا لا أتمنى أن تنخفض الأسعار؛ لأننا مقبلون على موسم رمضان، ونريد استقرار الصناعة والسعر، وألا يخرج أحد من المنتجين، كما نريد أن يكون السعر حسب التكلفة الفعلية، حتى لا يخرج المربي من المنظومة».

وأوضح أن شهر رمضان يشهد زيادة الطلب بنسبة تصل إلى 25%، موضحا أن كل المنتجين يحاولون التواجد في المنظومة خلال هذا الشهر.

وأشار إلى استقرار سعر العلف منذ 8 أو 9 أشهر، ولكن لابد أن ينخفض، موضحا أن أقل سعر للعلف حاليا 20 ألف و500 جنيه، ومن المفترض أن يصل إلى 18 ألف جنيه.

ورد على إدراج الدواجن في البورصة السلعية، مؤكدا أن الدواجن سلعة «لا يمكن تخزينها وبالتالي لا تخضع للبورصة السلعية»، موضحا أن تطبيق ذلك لابد من تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية وذبح كل الإنتاج وتخزينه في ثلاجات.