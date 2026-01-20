اعرف بكام النهاردة.. شعبة الدواجن تزف بشرى سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

بعد سلسلة من التقلبات السعرية خلال الأشهر الماضية، بدأت أسعار الدواجن في مصر تستقر بشكل ملحوظ، وسط زيادة الإنتاج المحلي واتباع سياسات تنظيمية لضبط السوق، وهو ما يعكس قدرة القطاع على مواجهة تقلبات الطلب والحفاظ على مصالح المواطنين والمربين على حد سواء.

انخفاض الأسعار في المزرعة والأسواق

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سعر الكيلو في المزرعة يبلغ حاليًا 63 جنيهًا، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالفترة الماضية.

وأضاف أن الشعبة تركز دائمًا على سعر المزرعة كأساس لضبط الأسواق، مشددًا على أن استقرار الأسعار يساهم في استمرار الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية.

جهود ضبط الأسعار ومنع الاستيراد

وأشار رئيس الشعبة إلى اجتماع عقده علاء فاروق، وزير الزراعة، مع اتحاد منتجي الدواجن، حيث تم التأكيد على ضبط الأسعار في السوق المحلية.

وأكد السيد خلال مداخلة هاتفية أن استيراد الدواجن المجمدة غير ضروري حاليًا نظرًا للإنتاجية المرتفعة التي بلغت نحو 1.6 مليار دجاجة سنويًا، كافية لتلبية احتياجات المواطنين دون اللجوء إلى الاستيراد الخارجي.

التحديات في ضبط الأسعار

لفت الدكتور عبد العزيز السيد إلى أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد معادلة سعرية عادلة للمنتج والمستهلك معًا، موضحًا: "من غير المقبول أن يكون سعر التكلفة 68 جنيهًا ويُباع بـ60 جنيهًا، أو أن يكون سعر المزرعة 65 جنيهًا وتباع الدواجن للمواطن بـ90 جنيهًا".

وأضاف أن ضبط الحلقات الوسيطة ومنع السماسرة يعد أمرًا ضروريًا لضمان استمرار المنتج داخل السوق ومنع أي خلل في المنظومة.

مستقبل صناعة الدواجن في مصر

أكد رئيس الشعبة أن السوق المصري يتمتع بإنتاجية جيدة وقدرة على تلبية الطلب المحلي، مشددًا على أن ضبط الأسعار بشكل متوازن سيضمن استمرار المستثمرين في الإنتاج، وزيادة فرص التصدير مستقبلاً، مما يعزز من قدرة قطاع الدواجن على أن يكون ركيزة أساسية للغذاء والصناعة في مصر.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، استقرارًا ملحوظًا داخل المحال التجارية وبورصة الدواجن، بعد أن انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء خلال تعاملات أمس بنحو جنيه واحد فقط.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء داخل الأسواق والبورصة على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة والبورصة: 66 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك: 77 جنيهًا.

وأكدت شعبة الدواجن بالغرف التجارية أن الاستقرار الحالي يعكس جهود ضبط الأسعار في المزارع والأسواق، مع استمرار متابعة سعر التكلفة وسعر البيع لضمان حقوق المربين والمستهلكين معًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

كما شهدت أسعار الفراخ الساسو (الفراخ الحمراء) استقرارًا ملحوظًا، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة والبورصة: 86 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو في الأسواق للمستهلك: 96 جنيهًا.

وتؤكد الشعبة أن سعر الفراخ الساسو لا يزال ضمن الحدود الطبيعية للسوق بعد التغيرات الطفيفة التي شهدها الأسبوع الماضي.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

استقرت أيضًا أسعار الفراخ الأمهات داخل الأسواق والمزارع، حيث بلغ:

سعر كيلو الفراخ الأمهات داخل المزرعة والبورصة: 54 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الأمهات في الأسواق للمستهلك: 64 جنيهًا.

ويُعد هذا المستوى مناسبًا لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي دون تأثر العرض.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

شهدت أسعار الفراخ البلدي ثباتًا داخل المزارع والأسواق، حيث بلغت:

سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزرعة والبورصة: 90 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق للمستهلك: 100 جنيه.

ويعتبر هذا السعر منافسًا مقارنة بالفترات السابقة، ويسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتوفير الفراخ البلدي للمواطنين بأسعار معقولة.

أكدت شعبة الدواجن أن الأسواق تشهد حاليًا استقرارًا نسبيًا، مع ضرورة استمرار ضبط الأسعار في المزرعة وتفادي أي زيادات مفاجئة، خاصة مع استمرار زيادة الطاقة الإنتاجية. كما دعت الشعبة المواطنين لمتابعة الأسعار بشكل دوري لضمان الشراء بالسعر العادل والمنافس.