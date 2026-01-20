قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير
بتصميم رياضي فاخر.. نظرة شاملة عن هونشي HS3
وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
ـم تحكي مأساة.. أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية ويعذب ابنته حتى الموت
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون
أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

شيماء مجدي

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 ، وذلك بسبب ارتفاع حجم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة إنتاج الكتاكيت بنحو 35%،  


ويقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى أصبحت مصدر لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.


 

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 65 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام ، أى انخفضت 10  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 78 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 52 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.


كما استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 90 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات  وتصل للمستهلك 100  جنيه.

كذلك استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.


سعر الأوراك من 80 ل 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

وأكد الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن أسعار الدواجن حاليا بالأسواق تشهد استقرارا بعد الارتفاع، مع توقعات باستمرار الاستقرار لفترة ثم تعاود الارتفاع بنسبة تتراوح من 5 لـ 20% مع دخول شهر رمضان الكريم.

وقال “الزينى”، في تصريحات لـ “صدى البلد” ، إن قطاع الدواجن يشهد حالة من الانتعاش، حيث ارتفع حجم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة إنتاج الكتاكيت بنحو 35%، وهو ما يعزز توازن العرض والطلب، معلقًا: "هذا التطور يعود إلى عدد من العوامل المهمة، في مقدمتها انتظام تدبير النقد الأجنبي، واستقرار سوق الأعلاف، فضلًا عن توافر مخزون استراتيجي ساهم في انتظام دورات الإنتاج على مدار العام دون تعثر".

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن الزيادات المحدودة التي طرأت مؤخرًا جاءت نتيجة ارتفاع الطلب خلال مواسم الأعياد، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج تظل العامل الحاسم في الحفاظ على استقرار الأسعار داخل الأسواق.

أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم سعر كيلو البانيه الدواجن الساسو الأجنحة

