الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

واصلت أسعار الدواجن التراجع  بالمزارع والأسواق، والذي بدأ يعد انتهاء أعياد الميلاد، حيث انخفضت الاسعار بنحو 18  جنيها في الكيلو .

 أسعار الدواجن، اليوم في المزارع  نحو  65 جنيها، مع تراجع الطلب بعد انتهاء الأعياد الميلاد.

وكانت قد شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا بنحو 20 جينها في الكيلو قبل وخلال أعياد الميلاد نتيجة زيادة الطلب عليها.

وشهدت الأسعار تراجعا، مع بداية تراجع الطلب مع انتهاء الاعياد، حيث تراجعت بنحو 10 جنيهات تقريبا.

أسعار الدواجن بالأسواق 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وتراجعت أسعار الدواجن عند مستوى 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 75 و80  جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 65  جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 75 و80  جنيهًا للكيلو

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 52 جنيه للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65و70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 91 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 99 و100 جنيه.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 13و14 جنيه.

الكتكوت "ساسو":8 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 80 و85 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 200و210 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين 55  و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 ل 170 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض البيض الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

المزيد

