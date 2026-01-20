قطع التيار الكهربائي عن حي النوادي بمدينة الشروق غدًا

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، نقلًا عن شركة كهرباء الشروق، عن قطع التيار الكهربائي عن حي النوادي غدًا الأربعاء.

وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية على الشبكة الكهربائية.



وأوضح الجهاز في تنويه له اليوم أن فصل التيار سيستمر من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا، داعيًا المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.



وأكدت شركة كهرباء الشروق أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة رفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مع الاعتذار عن أي إزعاج قد ينتج عن تنفيذ هذه الأعمال.