رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد أعمال المرافق والطرق بمنطقتى الرابية والزهرة.. صور

قام اليوم المهندس محمد متولي صابر رئيس جهاز مدينة الشروق، وبرفقته المهندس حسين الأحمدي نائب رئيس الجهاز، ومدير إدارة الطرق والمرافق، بجولة ميدانية للمرور والمتابعة على منطقة الرابية ومنطقة زهرة الشروق.

تفقد رئيس الجهاز بمنطقة الرابية أعمال المرافق وأعمال الطرق لعدد خمس مجاورات بغرب منطقة الرابية، كما شملت الجولة تفقد أعمال المرافق والطرق لعدد 14 مجاورة بشرق وشمال المنطقة.

خلال الجولة شدد رئيس الجهاز على شركات التنفيذ بضرورة سرعة الإنجاز، والالتزام بأعلى المعايير الفنية، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية من إدارة الطرق والمرافق، وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

كما تفقد رئيس الجهاز منطقة زهرة الشروق، حيث تابع ضخ المياه النقية بالشبكة، وتفقد أعمال الرفع التي تمت بنجاح، مؤكدًا أن المنطقة أصبحت مخدومة بالكامل بشبكة المياه النقية.

أكد المهندس محمد متولي صابر أن الجهاز يعمل بكل جهد للوصول إلى أعلى نسبة إنجاز خلال الفترة القادمة، مشددًا مجددًا على شركات التنفيذ بسرعة زيادة معدلات الأداء والإنجاز في أعمال المرافق والطرق، بما يحقق صالح المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات بالمدينة.