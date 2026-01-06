رئيس الشروق يزور كنائس المدينة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

قام اليوم المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، يرافقه المهندس طارق ذكي، نائب رئيس الجهاز، بزيارة إلى كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق بجوار الاسكان الفاخر ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كان في استقباله

القس يوحنا ابراهيم والقس شنودة منير والقس كاراس حكيم والقس انطونيوس والقس مينا منسى

حيث أعرب رئيس الجهاز عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط، متمنياً لهم دوام الصحة والسلام، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والمحبة.

أكد المهندس محمد متولي صابر أن أعياد الإخوة الأقباط تمثل مناسبة وطنية تعكس روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، داعياً الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة ويديم عليها الأمن والاستقرار

