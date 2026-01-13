قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق ودمياط والشيخ زايد والنوبارية الجديدة

جانب من الازالات
جانب من الازالات
آية الجارحي

نفذت أجهزة تنمية مدن الشروق ودمياط الجديدة والشيخ زايد والنوبارية الجديدة، حملات إزالة لمخالفات بناء بعدة مناطق، بالتعاون مع الجهات المختصة.

تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام، ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة.


ففي مدينة الشروق، تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال البناء المخالفة، المجاورة الثانية – الحي الثاني غرب، والمجاورة (1) – منطقة الخامسة عمارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، دون أي تهاون.


وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تنفيذ قرارات إزالة لبناء أداور بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر لقطع الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. 


 

وفي مدينة الشيخ زايد، تم تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بمناطق بيت الوطن والحي الأول المجاورة الخامسة، والحي الثامن المجاورة الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.


 

وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم إزالة مخالفة بناء في المهد ووقف الأعمال المخالفة بشكل فوري، إلى جانب مصادرة الحديد المستخدم وفك الشدّات الخشبية، وذلك لضمان عدم استمرار المخالفة أو تأثيرها على التخطيط العمراني المعتمد للمدينة.


وأكد مسئولو أجهزة المدن، أنه لن يتهاون مع أي مخالفات بنائية، للحفاظ على النسق الحضاري والمظهر العمراني، ومنع أي تعديات قد تُخلّ بالتخطيط المعتمد، بجانب استمرار الحملات الميدانية والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالتراخيص الصادرة.

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

