حملات مكثفة لضبط الشارع بمدينة الشروق والتحفظ على مركبات مخالفة ونباشين..صور

قامت إدارة الأمن في جهاز مدينة الشروق، بالتعاون مع إدارة الأحياء بتنفيذ مرور ميداني مكثف ومتابعة مستمرة بمختلف أنحاء المدينة، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وتحقيق الانضباط العام.

وذلك في إطار توجيهات المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، باستمرار حملات ضبط الشارع والتصدي لظاهرة النباشين وكافة أشكال المخالفات.

صرح رئيس الجهاز أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المركبات المخالفة، والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم:

التحفظ على سيارة نقل واحدة تعمل في أعمال النباشين.

التحفظ على عدد (2) تروسيكل خاصين بالنباشين.



التحفظ على سيارة نصف نقل لبائع متجول بدون تصريح.

التحفظ على عدد (4) سيارات خلاطة تعمل دون تصاريح رسمية.

التحفظ على عدد 2 لودر يعمل بدون تصريح.

أكد المهندس محمد متولي صابر على تشديده لإدارات الأمن والأحياء بضرورة الاستمرار في فرض الانضباط داخل المدينة، وتطبيق القانون بكل حزم دون تهاون، مع استمرار الحملات اليومية صباحًا ومساءً للتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق وتحقيق الأمان للمواطنين.

