رسائل مهمة من الضرائب إلى الممولين ..تفاصيل

وجهت مصلحة الضرائب المصرية رسائل طمأنة للممولين غير الملتزمين أو المسجلين في منظومة الضرائب الإلكترونية بما في ذلك الفاتورة والإيصال الإلكتروني وكذلك العاملين في مجال العمل الحر "الفريلانسرز" .

وقالت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ في منشور صادر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، إن المصلحة تساعد الممولين على بدء صفحة جديدة ورحلة أجدد نحو التحول الرقمي والاستفادة من مزاياه في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأوضحت المصلحة أن أعباء المستندات والأوراق أو مشكلات التقدير الجزافي للضريبة لم تعد واقعًا بعد اجراءات " الضرائب" في فتح صفحات جديدة من الثقة مع الممولين للاستفادة من كافة الخدمات والدعم المقدمين لهم.

وأضافت المصلحة أن عمليات التسجيل في كلًأ من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أصبحتا أكثر سهولة ويمكن من خلالها قيام الممول بمباشرة عمليات البيع بعد التسجيل في المنظومة وهو ما يعزز عمليات توثيق المشروع والتجارة التي يقوم بها الممول.

وحددت مصلحة الضرائب موقعًا إلكترونيًا لمساعدة الممولين للتعرف على مزيد من التفاصيل وعنوانه https://eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

و للتعرف على كل ما يخص الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي :

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

كما شددت المصلحة على الممولين في حالة طلب أي تفاصيل يمكن الاتصال على الخط الساخن ١٦٣٩٥ أو التوجه الي مركز دعم التحول الرقمي بمبني الخزانة العامة بالقاهرة أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بالمصلحة.