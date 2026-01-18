قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
اقتصاد

رسائل مهمة من الضرائب إلى الممولين ..تفاصيل

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

وجهت مصلحة الضرائب المصرية رسائل طمأنة للممولين غير الملتزمين أو المسجلين في منظومة الضرائب الإلكترونية بما في ذلك الفاتورة والإيصال الإلكتروني وكذلك العاملين في مجال العمل الحر "الفريلانسرز" .

وقالت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ في منشور صادر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، إن المصلحة تساعد الممولين على بدء صفحة جديدة ورحلة أجدد نحو التحول الرقمي والاستفادة من مزاياه في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأوضحت المصلحة أن أعباء المستندات والأوراق أو مشكلات التقدير الجزافي للضريبة لم تعد واقعًا بعد اجراءات " الضرائب" في فتح صفحات جديدة من الثقة مع الممولين للاستفادة من كافة الخدمات والدعم المقدمين لهم.

وأضافت المصلحة أن عمليات التسجيل في كلًأ من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أصبحتا أكثر سهولة ويمكن من خلالها قيام الممول بمباشرة عمليات البيع بعد التسجيل في المنظومة وهو ما يعزز عمليات توثيق المشروع والتجارة التي يقوم بها الممول.

وحددت مصلحة الضرائب موقعًا إلكترونيًا لمساعدة الممولين للتعرف على مزيد من التفاصيل وعنوانه https://eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

و للتعرف على كل ما يخص الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي :

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

كما شددت المصلحة على الممولين في حالة طلب أي تفاصيل يمكن الاتصال على الخط الساخن ١٦٣٩٥ أو التوجه الي مركز دعم التحول الرقمي بمبني الخزانة العامة بالقاهرة أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بالمصلحة.

جانب من اللقاء

جذب الاستثمارات .. وزير الخارجية يستقبل وفدًا من رجال الأعمال الكنديين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

صورة أرشيفية

15 قتيلاً على الأقل وإجلاء 50 ألف شخص بسبب الحرائق في جنوب تشيلي

وزير الخارجية ونظرائه القبرصي و اليوناني

خبراء لـ صدى البلد: التعاون الثلاثي لمصر واليونان وقبرص يرسخ استقرار الطاقة و الأمن الاقليمي في شرق المتوسط

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

