الموازنة ترفع حصيلة ضرائب الأرباح الرأسمالية بمقدار 142 مليون جنيه خلال عام

ارتفعت حصيلة الضرائب علي الأرباح الرأسمالية التي حققتها الحكومة في أول 5 شهور من العام المالي 2025/2026 الجاري بقيمة بمقدار 142 مليون جنيه على أساس سنوي وذلك ضمن إيردات الموازنة العامة.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية حصل "صدي البلد" على نسخة منه أن حصيةل الضرائب على الأرباح الرأسمالية في الفترة من يوليو حتي نوفمبر 2025/2026 نحو 492 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وعلي سياق متصل أعلنت وزارة المالية عن استهدافها العمل على إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة للمستثمرين المقيمين.

قالت الوزارة إنه ستطبق تلك التعديلات ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتحفيز الممولين والقطاع الخاص والمستثمرين ضمن الاجراءات التي تستهدفها الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية لتسهيل وتبسيط وتحفيزهم واستجابة للمجتمع الضريبي.

أشارت الوزارة أنه من المقرر إعداد اجراءات جديدة جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية.