رئيس القاهرة الجديدة يتفقد مشروع “ديارنا” بالتجمع الثالث ويوجه بالالتزام الصارم بالجودة.. صور

قام المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بموقع مشروع “ديارنا” بالتجمع الثالث، يرافقه المهندس أحمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، والمهندس أحمد أبودنيا نائب رئيس الجهاز لقطاع الإسكان، ومعاونو رئيس الجهاز ومسؤولو إدارة الإسكان.

وخلال الجولة، نبّه رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة وأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع تكثيف معدلات العمل للانتهاء من المشروع وفق البرامج الزمنية المقررة، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة للمنظومة السكنية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة.

ووجّه المهندس أحمد رشاد بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ، بدءًا من الأعمال الإنشائية وحتى تنسيق الموقع العام، مع عدم السماح بأي ملاحظات تؤثر على مستوى التشطيب أو الصورة الحضارية للمشروع، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات الجهاز والشركات المنفذة لتذليل أي معوقات على الفور.

وأكد أن جهاز المدينة يضع على رأس أولوياته توفير وحدات سكنية لائقة بمستوى يحقق تطلعات المواطنين، ويتماشى مع الطابع العمراني المتميز لمدينة القاهرة الجديدة.