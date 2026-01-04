رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يجتمع بإدارة التنمية بالتجمع الخامس

عقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعًا مع إدارة التنمية بالتجمع الخامس.

وذلك في إطار متابعة منظومة العمل ورسم خطة الجهاز لإدارة الأحياء خلال الفترة الحالية.

جاء الاجتماع بحضور كل من: المهندس محمد السيد – نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، و حمدي مدبولي – المعاون الميداني لرئيس الجهاز بالإضافة إلى المهندس بهاء عمار – المنسق الإعلامي لرئيس الجهاز والمعاون الميداني للتجمع الخامس



كما حضر أيضا محمد أبو سريع – مدير إدارة التنمية بالتجمع الخامس

والسادة رؤساء احياء التجمع الخامس

وخلال الاجتماع، تم مناقشة خطة العمل المستهدفة لإدارة الأحياء، وآليات تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الأحياء لكافة المشكلات الموجودة بالأحياء، والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة، مع تعزيز التواصل المباشر مع السكان والعمل على سرعة حل شكاواهم، بما يحقق تطوير الأداء بشكل مستمر والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القاهرة الجديدة.