شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
اقتصاد

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل

جهاز مدينة القاهرة الجديدة
جهاز مدينة القاهرة الجديدة

تفقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة، وتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين، في إطار جهود الجهاز لتحسين مستوى الخدمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي.

 خدمات الوحدات السكنية والأراضي

ويقدم المركز التكنولوجي حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات الوحدات السكنية والأراضي، التراخيص والتصالح، الاستعلام وتحصيل فواتير المياه، التقديم على الغاز، تصاريح الحفر والإشغالات، إلى جانب خدمات المستثمرين، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات والتيسير على المواطنين.

كما تفقد رئيس الجهاز الأرشيف الإلكتروني بالمركز، مشيدًا بدوره في حفظ المستندات وتأمين حقوق المواطنين، حيث يخدم المركز من 800 إلى 1000 مواطن يوميًا، ضمن منظومة متكاملة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

ورافقه خلال الجولة كل من المهندسة إنجي سمير، نائب رئيس الجهاز لقطاع التراخيص والمشروعات، والمهندس هشام بهاء، المشرف العام على إدارة التراخيص والمشروعات، والدكتورة رانيا عفيفي، المشرف على إدارة نظم المعلومات والمركز التكنولوجي، والأستاذ عبدالله، مدير المركز التكنولوجي.

المهندس أحمد رشاد الشريف جهاز مدينة القاهرة الجديدة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المركز التكنولوجي

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

بوستر فيلم سفاح التجمع

إنتهاء تصوير فيلم "سفاح التجمع" وطرحه فى 2026

بوستر حفل كارمن سليمان

كارمن سليمان تحيي حفل رأس السنة في أحد فنادق القاهرة

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجّه رسالة غامضة: صلوا الأرحام واتعلموا من اللي فات

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ "مزيكا صالونات"

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

