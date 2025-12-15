رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل

تفقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة، وتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين، في إطار جهود الجهاز لتحسين مستوى الخدمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي.

خدمات الوحدات السكنية والأراضي

ويقدم المركز التكنولوجي حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات الوحدات السكنية والأراضي، التراخيص والتصالح، الاستعلام وتحصيل فواتير المياه، التقديم على الغاز، تصاريح الحفر والإشغالات، إلى جانب خدمات المستثمرين، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات والتيسير على المواطنين.

كما تفقد رئيس الجهاز الأرشيف الإلكتروني بالمركز، مشيدًا بدوره في حفظ المستندات وتأمين حقوق المواطنين، حيث يخدم المركز من 800 إلى 1000 مواطن يوميًا، ضمن منظومة متكاملة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

ورافقه خلال الجولة كل من المهندسة إنجي سمير، نائب رئيس الجهاز لقطاع التراخيص والمشروعات، والمهندس هشام بهاء، المشرف العام على إدارة التراخيص والمشروعات، والدكتورة رانيا عفيفي، المشرف على إدارة نظم المعلومات والمركز التكنولوجي، والأستاذ عبدالله، مدير المركز التكنولوجي.