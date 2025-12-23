رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال الطرق والإنترلوك بسكن مصر 2 و3 وأرض المعارض..صور

تفقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق والإنترلوك الجارية تنفيذها بمناطق سكن مصر 2 و3 وأرض المعارض، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الجولة بحضور المهندس أحمد عبدالوهاب دردير نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، والمهندس أحمد أبو دنيا نائب رئيس الجهاز لقطاع الإسكان، والمهندس حاتم بكر مدير إدارة الطرق بالمدينة، و حمدي مدبولي المعاون الميداني لرئيس الجهاز، والمهندس مينا نصير مدير إدارة الطرق للتجمع الثالث ومعاون نائب رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهاز.

وخلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تيسير الحركة المرورية وتحقيق أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.