جهاز القاهرة الجديدة: الاجتماعات الدورية مع السكان تدعم الشفافية وتعزز قنوات التواصل

عقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم اجتماعًا مع عدد من سكان منطقتي المستثمرين الجنوبية واللوتس الجنوبية بالتجمع الخامس.

لمناقشة عدد من الموضوعات الخدمية والتنظيمية التي تمس احتياجات المواطنين في إطار حرص جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة على تعزيز التواصل المباشر مع السكان والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم.

ناقش الاجتماع عددا من الملفات المرتبطة بـ الطرق، والمرافق، وتنظيم الحركة، وأعمال الصيانة العامة، حيث استمع رئيس الجهاز إلى آراء ومقترحات السكان، مؤكدًا أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة كافة الملاحظات والتعامل معها وفق الإمكانات المتاحة، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية الحفاظ على الطابع العمراني والحضاري للمناطق السكنية، وتحقيق التوازن بين تطوير الخدمات وتنظيم الاستخدامات المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة.

وأكد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة استمراره في عقد اللقاءات الدورية مع السكان، دعمًا لمبدأ الشفافية، وتعزيزًا لقنوات التواصل، ومتابعةً لكافة القضايا التي تهم المواطنين.