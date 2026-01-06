قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة ميدانية لرئيس القاهرة الجديدة لمتابعة أعمال محطة الصرف الصحي 4.. صور

جانب من الجوله
جانب من الجوله
آية الجارحي

تفقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي رقم (4) وخط الطرد المتجه إلى مجمع الانحدار الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة للمشروع.

وشهد الجولة كل من: المهندس أحمد حسن عبدالحليم نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق
والمهندس خالد على مدير إدارة المرافق بالمدينة، أحمد فراج  المشرف العام على إدارة التنمية والمعاون الميداني للحي الرابع
والمهندس بهاء عمار المنسق الإعلامي لرئيس الجهاز والمعاون الميداني ل التجمع الخامس.

ويُعد المشروع من المشروعات الحيوية التي تخدم منطقة الامتداد الشرقي بالكامل، بالإضافة إلى منطقة مثلث الأمل، بما يسهم في دعم خطط التوسع العمراني، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وربطها بالبنية التحتية المتكاملة مع العاصمة الإدارية الجديدة.

 الواجهة المعمارية للمحطة


وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أن التصميمات المعمارية للمحطة ومبانيها المختلفة راعت الطابع المعماري والحضاري لمنطقة بيت الوطن، بما يحقق التكامل البصري مع المحيط العمراني، ويحافظ على الشكل الجمالي للمنطقة، في إطار رؤية الجهاز للارتقاء بالمظهر العام للمشروعات الخدمية وعدم اقتصارها على الجانب الوظيفي فقط.

 الموقف التنفيذي للمشروع
 

 الأعمال المدنية والتشطيبات بمباني المحطة المختلفة تسير وفق البرنامج الزمني المحدد.
 

 استمرار تنفيذ أعمال المولدات والمحولات الكهربائية.
 

 تنفيذ خط الطرد بقطر 1600 مم وطول يقارب 5 كم طبقًا للخطة التنفيذية المعتمدة.

وطبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجهاز، تم التأكيد على تكثيف معدلات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة، لضمان دخول المشروع الخدمة في التوقيت المحدد، نظرًا لأهميته في خدمة المناطق العمرانية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة.

