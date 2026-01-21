اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%

تقدّم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمذكرة عاجلة إلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طالب فيها بسرعة التحرك لفتح أسواق أفريقية جديدة أمام صادرات الدواجن المصرية، خاصة في ظل نجاح الصناعة المحلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من مختلف منتجات الدواجن.

وأوضح الاتحاد أن السوق المحلي يشهد وفرة كبيرة في المعروض، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج، وهو ما يفرض ضغوطاً متزايدة على المنتجين ويهدد استمرارية الصناعة، مؤكداً أن التوسع في التصدير أصبح ضرورة ملحّة خلال المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن القارة الأفريقية تمثل فرصة واعدة لاستيعاب فائض الإنتاج المصري، داعياً إلى تقديم الدعم الرسمي والفني اللازم لفتح هذه الأسواق، لا سيما في الدول التي تعاني من عجز واضح في منتجات الدواجن، وعلى رأسها ليبيا، وجيبوتي، وساحل العاج، وكينيا، وغانا، وتنزانيا، وموريتانيا.

وبيّن الاتحاد أن المنتجات الجاهزة للتصدير تشمل بيض التفريخ، وكتاكيت التسمين، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة، بما يلبي احتياجات تلك الأسواق ويتوافق مع المعايير الصحية والبيطرية المعتمدة دولياً.

كما كشف عن امتلاك مصر منشآت متخصصة في صناعة الدواجن حاصلة على تصنيفات دولية كمنشآت خالية من الأمراض والأوبئة، وذلك بفضل التعاون المستمر مع وزارة الزراعة والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية العالمية.



وفي هذا الإطار، دعا محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وزارة الزراعة إلى توجيه دعوات رسمية لمسؤولي الخدمات البيطرية في الدول الأفريقية المستهدفة لزيارة مصر، والاطلاع ميدانياً على المنشآت والمجازر المعتمدة، تمهيداً لاعتمادها وفتح أسواقها أمام الدواجن المصرية.

لدينا مساحة للتصدير

ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أننا لدينا مساحة كبيرة للتصدير سواء في الدواجن أو في البيض وعندنا أكثر من 20% فائض عن الاستهلاك والاكتفاء الذاتي.

وأوضح "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أننا بدأنا نصدر فعلًا لتنزانيا وأوغندا والإمارات وليبيا والسودان ونرغب فى المزيد كمان من التصدير لإننا لدينا فائض كبير.

هل تتأثر أسعار الدواجن والبيض

وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن أسعار البيض والدواجن بالأسواق المحلية لن تتأثر بقرار التصدير لإننا مازلنا لدينا فائض ، معلقا:" احنا كل اللي صدرناه ده ما يجيش 1% وبالتالى ليتنا نستطيع تصدير ال 20% الفائض حتى نحافظ على المنتجين ونحافظ على الأسعار ما تنهارش

ويستمر المنتج في في العملية الإنتاجية.

زيادة انتاجية الدواجن والبيض

وأكد أن هناك زيادة فى الانتاجية تتراوح من 20 ل25% عن الأعوام الماضية حتى الأسعار فى هذا الوقت وحتى مع دخول رمضان ستقل بنسبة 30 أو 35% عن العام الماضي ، معلقا:" السنة اللى فاتت كانت تباع كرتونة البيض ب 160 جنيهًا بالمزرعة فى نفس التوقيت من العام الماضي ، الآن الكرتونة ب 110 جنيهًا بالمزرعة كذلك كيلو الدواجن وصل العام الماضي أيضا إلي 95 جنيها بالمزرعة لكن حاليا يتراوح من 65 ل 70 جنيهًا " .



ولفت إلي أن الحفاظ على المربي ضرورة حتمية لاستمرار ونهوض صناعة الدواجن لكنه حاليا يتعرض للخسارة بسبب قلة الأسعار عن التكلفة الفعلية ، متابعا:" المربي بقاله 7 شهور بيخسر " .

وقال ثروت الزيني إنه من الضروري وقف استيراد الدواجن ، حيث أننا لدينا اكتفاء ذاتي وفائض فلماذا يتم الاستيراد ، إضافة إلى أنه سعر الكيلو في الدواجن المجمدة 135 جنيها مما يعنى أنه أكثر من الدواجن .

