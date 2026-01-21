ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالخانكة

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة للمرور ومتابعة أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة مركز الخانكة.



جاء ذلك بمشاركة لجنة مكونة من الطب البيطرى بقيادة الدكتور هانى شمس الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، وأطباء إدارة المجازر والتفتيش اللحوم، الدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن الشعراوى، والدكتور محمد رفعت، بالاشتراك مع خالد منصور مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك بالقليوبية، وإدارة تموين الخانكة، وبناءا على توجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مستمرة ومكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط لحوم خارج المجازر

وأوضحت مديرية الطب البيطري في القليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وبانيه دواجن منتهية الصلاحية ودواجن متغيرة فى الخواص ومجهولة المصدر بإجمالي مضبوطات 9 أطنان، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

ومن ناحيته أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على استمرار هذه الحملات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وغذائهم، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين من خلال التلاعب بجودة المنتجات المقدمة للمواطنين في الأسواق والشوادر والمجازر.