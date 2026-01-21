قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
في أول ظهور لأسرة ضحايا جريمة المنوفية.. برنامج تفاصيل يستعرض كواليس الجريمة
خالد أبوبكر عن حسام حسن: ضعوا له ضوابط للتصريحات من الآن وحتى كأس العالم |فيديو
محافظات

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالخانكة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة للمرور ومتابعة أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة مركز الخانكة.


جاء ذلك بمشاركة لجنة مكونة من الطب البيطرى بقيادة الدكتور هانى شمس الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، وأطباء إدارة المجازر والتفتيش اللحوم، الدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن الشعراوى، والدكتور محمد رفعت، بالاشتراك مع خالد منصور مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك بالقليوبية، وإدارة تموين الخانكة، وبناءا على توجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مستمرة ومكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط لحوم خارج المجازر 

وأوضحت مديرية الطب البيطري في القليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وبانيه دواجن منتهية الصلاحية ودواجن متغيرة فى الخواص ومجهولة المصدر بإجمالي مضبوطات 9 أطنان، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.
ومن ناحيته أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على استمرار هذه الحملات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وغذائهم، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين من خلال التلاعب بجودة المنتجات المقدمة للمواطنين في الأسواق والشوادر والمجازر.

القليوبية محافظة القليوبية نائب محافظ القليوبية محافظ القليوبية الخانكة

