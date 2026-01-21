أسعار زينة رمضان 2026 في مصر.. أشكال جديدة تناسب كل الأذواق

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الشوارع والمنازل في ارتداء ثوب الزينة والبهجة، وتتصدر زينة رمضان اهتمامات الأسر المصرية التي تحرص كل عام على تجديد ديكورات الشهر الكريم، وتشهد زينة رمضان 2026 تنوعًا كبيرًا في الأشكال والخامات، ما بين الزينة الورقية البسيطة، والإضاءات الحديثة، والمجسمات الرمضانية الجاهزة، لتناسب مختلف المساحات والميزانيات، حيث يبحث الكثيرون عن أسعار زينة رمضان الجديدة 2026 لمعرفة أحدث المستجدات، خاصة مع زيادة الإقبال على الشراء قبل بداية الشهر الفضيل، سواء لتزيين المنازل أو المحلات والشوارع.

أسعار الزينة الورقية لشهر رمضان 2026

تُعد الزينة الورقية من أكثر الأنواع انتشارًا بسبب سعرها الاقتصادي وسهولة تعليقها.

ـ سلاسل الزينة الورقية البسيطة: من 15 إلى 30 جنيهًا

ـ زينة ورقية ملونة متوسطة الحجم: من 35 إلى 60 جنيهًا

ـ أطقم زينة ورقية كاملة (أكثر من قطعة): من 70 إلى 120 جنيهًا

أسعار إضاءات رمضان 2026

تضفي الإضاءات لمسة جمالية مميزة على المنازل والبلكونات، وتتوفر بأشكال الهلال والفوانيس والنجوم.

ـ لمبات زينة رمضان العادية: من 60 إلى 120 جنيهًا

ـ إضاءات LED بأشكال رمضانية: من 150 إلى 250 جنيهًا

ـ سلاسل إضاءة كبيرة للمحلات والبلكونات: من 300 إلى 600 جنيه

أسعار مجسمات وفوانيس الزينة 2026

تشمل هذه الفئة الفوانيس الزخرفية والمجسمات الرمضانية المستخدمة للديكور.

ـ فوانيس زينة صغيرة: من 80 إلى 150 جنيهًا

ـ فوانيس زينة متوسطة: من 180 إلى 300 جنيه

ـ مجسمات رمضانية كبيرة (هلال، مسجد، فانوس): من 350 إلى 800 جنيه

أسعار زينة رمضان القماش والخشب 2026

انتشرت مؤخرًا الزينة المصنوعة من القماش والخشب، لما تضيفه من طابع أنيق للمنازل.

ـ لافتات قماش رمضانية: من 100 إلى 200 جنيه

ـ زينة خشب معلّقة: من 150 إلى 300 جنيه

ـ أطقم زينة خشب كاملة: من 350 إلى 700 جنيه

أماكن بيع زينة رمضان

هناك بعض الاسواق المصرية في القاهرة مخصصة لبيع زينة رمضان بالجمية وباسعار اقتصادية ومنخفضة عن الاسواق التجارية المحلية، وتَشهد هذه الاسواق اقبالا كبير سنويا وبالتحديد في موسم رمضان لشراء أفضل المنتجات العصرية والجديد الخاصة بزينة رمضان؛ ومما يلي نستعرض أفضل الاماكن:

ـ شارع الخيامية، في وسط القاهرة القديمة، أمام باب زويلة في منطقة الربع، حيث يتم نشر شوادر بيع الفوانيس على طوال الشراء، وعرض جميع الأحجام والأسعار.

ـ شارع النزهة الجديدة، بحي مصر الجديدة، إذ تنشر الفوانيس في السوق التجارية على طوال الشارع.

ـ منطقة الموسكي، في وسط البلد، حيث يتم عرض جميع مستلزمات وزينة شهر رمضان، وباقل الأسعار.

ـ السيدة زينب، حيث تنتشر محلات وشوادر في شهر رمضان لبيع الزينة والفوانيس.

ـ العتبة، وهو أحد أشهر ميادين القاهرة إزدحاما ومركزا للبيع والشراء لكل ما يخص الطبقات المتوسطة والبسيطة.

ـ حارة اليهود، وهي مكان مميز يقع بين منطقتي الموسكي وباب الخلق.

ـ شارع المعز، حيث تنشر الشوادر لبيع فوانيس رمضان.

ـ سوق الجيزة «بميدان الجيزة»، إذ تعرض المحال داخل الأسواق التجارية جميع أنواع الفوانيس.

ـ أما في محافظة الإسكندرية، فيمكن شراء زينة رمضان في سوق المنشية، بالإضافة إلى منطقة زنقة الستات.