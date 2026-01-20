خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026

مع اقتراب شهر رمضان 2026 وزيادة معدلات الاستهلاك ، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحركاتها المكثفة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بما يضمن إتاحة احتياجات الأسرة المصرية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

طرح السلع بأسعار مخفضة



أكد الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة ، أن الوزارة حريصة على طرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك لتخفيف العبء عليهم تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية ، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف "جاد" خلال حوار لــ"صدي البلد " ، أن وزارة الزراعة ستطرح أكثر من 200 سلعة أساسية فى كل بيت مصري ، بتخفيضات تتراوح من 20 لــ 50% ، بداية من اللحوم والدواجن وحتى ياميش رمضان .

إقامة معرض كبير لطرح السلع.

وأشار "المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة " إلي أنه سيتم إقامة معارض كبيرة شاملة كل السلع فى المتحف الزراعي المصري بالدقى ، خلال الأيام القليلة القادمة ليكون أمام المواطنين فرصة لشراء احتياجاتهم قبل رمضان .

أسعار اللحوم

وعن أسعار السلع ، قال إن اللحوم البلدي تبدأ من 250 جنيهًا وتصل لــ 280 جنيها أمام الدواجن والبيض ستكون على حسب بورصة الدواجن ولكنها بالطبع ستطرح أقل من الأسواق الخارجية بنسبة لا تقل عن 30%.

أما أسعار البلح أكد أنه سيعرض فى معرض ومنافذ الوزارة أكثر من 20 نوع للبلح أمام المواطنين ، والياميش والمكسرات سيتراوح التخفيضات عليه من 30 لــ 40% ، لافتا إلي أنه سيكون هناك منافذ متنقلة لتجوب المياديم تتبع الوزارة تطرح البيض وغيره من السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف "المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة " أنه مع دخول المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، خاصة مع اقتراب شهري شعبان ورمضان، تكثف الوزارة من تواجدها في الشارع عبر الدفع بسيارات متنقلة تجوب الميادين العامة، والمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، فضلًا عن التواجد أمام المصالح الحكومية التي تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين.

وأوضح "جاد" أن الوزارة تعتمد على عدد من القطاعات التابعة لها، من بينها قطاع الإنتاج، والزراعة المحمية، والإدارة المركزية للمحطات، إلى جانب مركز البحوث الزراعية، لضخ كميات كبيرة من السلع خلال المواسم المختلفة، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق الاستقرار السعري.

وأكد أن الوزارة بدأت مبكرًا في الاستعداد لشهر رمضان، من خلال تجهيز المنتجات اللازمة وطرحها داخل معارض “أهلًا رمضان”، التي يجري الإعداد لها منذ بداية العام، لضمان توافر السلع بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة قبل حلول الشهر الكريم".