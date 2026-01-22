قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور

مصنع تمور التكافل
مصنع تمور التكافل
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 مع اقتراب شهر رمضان يعمل العاملون بمصنع التمور «البلح» بمركز التكوين المهني التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، بكل جهد لتوفير وتجهيز  تمور التكافل .

ويبرز مصنع التمور (البلح) بمركز التكوين المهني بالوادي الجديد كأحد المشروعات الإنتاجية المهمة التي تجمع بين التدريب المهني والتصنيع الزراعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، هذا ما أكده مدير  المصنع محمد غريب يونس .

شاهد الفيديو:

https://youtu.be/NB7emFp_PaA

وحول تفاصيل العمل والانتاج بالمصنع قال المدير، المصنع أحد  الأذرع الإنتاجية لمركز التكوين المهني، حيث لا يقتصر دوره على تصنيع تمور  التكافل فقط بل يتم التعاقد مع شركات وتجار ويصل الى التصدير ، و يمتد أيضا ليشمل تدريب الشباب والفتيات على أحدث أساليب فرز وتصنيع وحفظ البلح، بما يؤهلهم لسوق العمل ويمنحهم خبرات عملية حقيقية في مجال الصناعات الغذائية.

وأضاف أن المصنع لديه ثلاجات حفظ على أعلى مستوي لحفظ التمور، ويعمل مصنع التمور وفق منظومة متكاملة تبدأ من استقبال المحصول من المزارعين، مرورًا بمراحل الفرز والتنظيف والتجفيف والمعالجة الصحية، وصولًا إلى التعبئة والتغليف وفق معايير السلامة والجودة، بما يضمن خروج منتج آمن وعالي الجودة يلبي احتياجات السوق المحلي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على التمور.

وقال مدير مصنع التمور ، ان العاملين بالمصنع من السيدات المعيلات ومدربين على أعلى مستوي فى صناعة التمور التى تحتوي على التجميع  حتى تصل لمرحلة التغليف .

رمضان التمور التكافل الاجتماعي الوادي الجديد تمور التكافل البلح تمور الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا ..هواوي تغزو الأسواق بساعة رياضية احترافية جديدة إليك أهم مواصفاتها و بميزات ثورية وان بلس تكشف عن هاتف رائد صغير الحجم

كيا EV9 موديل 2026

شاهد| كيا EV9 المحدثة 2026 الجديدة

نيسان أريا موديل 2026

نيسان أريا 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد