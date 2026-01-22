استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور

مع اقتراب شهر رمضان يعمل العاملون بمصنع التمور «البلح» بمركز التكوين المهني التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، بكل جهد لتوفير وتجهيز تمور التكافل .

ويبرز مصنع التمور (البلح) بمركز التكوين المهني بالوادي الجديد كأحد المشروعات الإنتاجية المهمة التي تجمع بين التدريب المهني والتصنيع الزراعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، هذا ما أكده مدير المصنع محمد غريب يونس .

شاهد الفيديو:

https://youtu.be/NB7emFp_PaA

وحول تفاصيل العمل والانتاج بالمصنع قال المدير، المصنع أحد الأذرع الإنتاجية لمركز التكوين المهني، حيث لا يقتصر دوره على تصنيع تمور التكافل فقط بل يتم التعاقد مع شركات وتجار ويصل الى التصدير ، و يمتد أيضا ليشمل تدريب الشباب والفتيات على أحدث أساليب فرز وتصنيع وحفظ البلح، بما يؤهلهم لسوق العمل ويمنحهم خبرات عملية حقيقية في مجال الصناعات الغذائية.

وأضاف أن المصنع لديه ثلاجات حفظ على أعلى مستوي لحفظ التمور، ويعمل مصنع التمور وفق منظومة متكاملة تبدأ من استقبال المحصول من المزارعين، مرورًا بمراحل الفرز والتنظيف والتجفيف والمعالجة الصحية، وصولًا إلى التعبئة والتغليف وفق معايير السلامة والجودة، بما يضمن خروج منتج آمن وعالي الجودة يلبي احتياجات السوق المحلي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على التمور.

وقال مدير مصنع التمور ، ان العاملين بالمصنع من السيدات المعيلات ومدربين على أعلى مستوي فى صناعة التمور التى تحتوي على التجميع حتى تصل لمرحلة التغليف .