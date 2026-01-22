قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون عن أسعار السلع الأساسية لتخطيط مشترياتهم، وأكد حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الأساسية ستظل ثابتة خلال الأسبوعين الأولين من رمضان، في إطار جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين.

اتفاق لتثبيت الأسعار

وأوضح المنوفى خلال مداخلة هاتفية، أن الاتفاق تم مع عدد كبير من التجار والموردين لتثبيت أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي لتفادي أي زيادات مفاجئة خلال فترة الطلب المرتفع.

وأشار إلى أن الأسعار الثابتة تشمل جميع السلع الأساسية، بما في ذلك الزيت والسكر والدواجن واللحوم، مما يعكس التنسيق الكامل بين التجار والدولة لضمان حماية المستهلك.

ارتفاع الطلب دون تأثير على الأسعار

أكد المنوفى أن الطلب على شراء السلع خلال الأسبوعين الأولين من رمضان يكون مرتفعًا، لكن هذا لن يؤدي إلى أي تحرك بالأسعار، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط على المواطنين وضمان أن تكون مشترياتهم في متناول الجميع.

كما أشار إلى أن الدولة توفر معارض لعرض السلع، وهو ما يسهم في تعزيز استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بشكل متواصل في مختلف المحافظات.

مشاركة التجار وضمان الاستقرار

أكد حازم المنوفى أن معظم التجار يشاركون في المبادرة، وأن الأسعار من الآن وحتى بداية رمضان ستظل مستقرة بالكامل، مشددًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية.

وأضاف أن التنسيق بين شعبة المواد الغذائية والجهات الحكومية يسهم في تهيئة السوق لتلبية احتياجات المواطنين دون أي زيادات غير مبررة، ما يعكس حرص الدولة على حماية المستهلك خلال الشهر الكريم.