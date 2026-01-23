قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
بعد قرار تبكيرها.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
أمريكا تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية
اصطدم بطاولة في دافوس.. سبب ظهور كدمة على يد ترامب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
صور الأقمار الصناعية تكشف: غيوم كثيفة تغطي سماء القاهرة والمحافظات
السياحة المصرية تسجل 19 مليار دولار لأول مرة.. والصعيد يعلن "كامل العدد" في موسم قياسي
أخبار البلد

بعد قرار تبكيرها.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟

موعد صرف مرتبات شهر فبراير
عبد العزيز جمال

تزايدت خلال الأيام الماضية معدلات بحث العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وتساؤلات متكررة حول إمكانية الصرف قبل حلول الشهر الكريم.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

تشهد مرتبات شهر فبراير 2026 اهتمامًا واسعًا من الموظفين الحكوميين في مختلف القطاعات، خاصة مع إعلان وزارة المالية تقديم مواعيد الصرف عن المعتاد، في إطار التيسير على العاملين وضمان انتظام تدفق الرواتب دون تأخير.

موعد صرف مرتبات فبراير 2026

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية اعتبارًا من يوم 22 فبراير 2025 بدلًا من يوم 24، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 28 فبراير 2025.

زيادة المرتبات والمعاشات

هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟

بحسب الحسابات الفلكية المعتمدة في الدليل الهجري لعام 1447هـ، فإن موعد شهر رمضان لعام 2026، فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، مع بقاء التأكيد النهائي رهينًا برؤية الهلال الشرعية، بالتالي فإن صرف المرتبات يكون بعد بداية رمضان بنحو 3 أيام.

صرف المتأخرات

ويكون صرف مرتبات شهر فبراير في أيام 26 و27 و28 من الشهر لجميع العاملين الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة سابقًا.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الأمور المالية للموظفين بعد إجازة نصف العام، مع الحرص على انتظام صرف المرتبات دون أي معوقات.

صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

قيمة مرتبات 2026 حسب الدرجات الوظيفية

وأوضحت البيانات الرسمية تفاصيل مرتبات 2026 وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، على النحو التالي:

مرتبات 2026 للدرجة الممتازة: تتراوح من 12.200 إلى 13.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة العالية أو ما يعادلها: تتراوح من 10.200 إلى 11.800 جنيه.

مرتبات 2026 لدرجة مدير عام أو ما يعادلها: تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الأولى أو ما يعادلها: تتراوح من 8.200 إلى 9.800 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثانية: تتراوح من 7.200 إلى 8.500 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الثالثة «التخصصية»: تتراوح من 6.700 إلى 8.000 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الرابعة: تتراوح من 6.200 إلى 7.300 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة الخامسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

مرتبات 2026 للدرجة السادسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ورغم تزايد التساؤلات حول صرف منحة رمضان 2026، لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تؤكد أو تنفي صرف منحة استثنائية قبل الشهر الكريم، ما يجعل الموظفين في انتظار أي إعلان رسمي خلال الفترة المقبلة.

مرتبات شهر فبراير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 صرف مرتبات شهر فبراير 2026 موعد صرف مرتبات فبراير 2026 هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان قيمة مرتبات 2026

