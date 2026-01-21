قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الوادي الجديد: العمل على ضمان استقرار التيار الكهربائي خلال رمضان والصيف

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل وانتظام الخدمة بمحطة توليد كهرباء الفرافرة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

اطلع المحافظ خلال جولته بعنابر التشغيل، على الموقف الفني للوحدات، حيث تفقد ماكينات التوليد طرازي "MAN" و"Caterpillar"، وأعمال الصيانة الدورية والعمرات الجارية لعدد من الوحدات بقدرة إجمالية (٨ ميجا وات)؛ لضمان كفاءتها التشغيلية. كما اطمأن على جاهزية عنبر وحدات الديزل الذي يضم الوحدة "MAN 6"، والوحدة "MAN 5" ، بواقع (٥ ميجا وات) إضافية لدعم القدرات التشغيلية للمحطة

وفي ختام جولته اكد المحافظ على مواصلة أعمال التوسعات الجديدة الجارية؛ لاستقبال وحدتي توليد من المقرر دخولهما الخدمة خلال الأشهر المقبلة، مُشددًا على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة، وضمان استقرار التيار تلبية لاحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

نتنياهو يوافق على دعوة ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” المعني بقطاع غزة

نتنياهو يوافق على دعوة ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام”

سفير فلسطين لدى جامعة الدول العربية ورئيس البرلمان العربي

لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تعدد جرائم الاحتلال بحق الأسرى وتطالب بتحرك دولي

اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

العكلوك: إسرائيل قتـ.لت ربع مليون فلسطيني في غزة ودمرت 85% من القطاع

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

