سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 21-1-2026
بعد صفقات يناير.. الأهلي يعود لتصدر قائمة أعلى قيمة تسويقية في دوري أبطال أفريقيا
الصحة اللبنانية: شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة البازورية قضاء صور جنوبي البلاد
ترامب يصل زيورخ استعدادا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
افتتاح معرض الكتاب 2026.. رئيس الوزراء يترك رسالة بخط اليد في جناح الأزهر الشريف
الداخلية السورية تعلن مخيم الهول مناطق محظورة.. وأردوغان يحذر قسد
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
توك شو

خبير اقتصاد مجتمعي توجه نصائح للمواطنين قبل رمضان

رانيا المارية
رانيا المارية
البهى عمرو

أكدت رانيا المارية خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن كل شخص عليه أن يخطط ويدرب ما سيقوم به خلال الفترة المقبلة، وتحديدا خلال شهر رمضان، وأن يتم شراء السلع على حسب الاحتياجات.

وأضافت، خلال حوارها برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، وأحمد دياب، أن كل سيدة على أنتقوم بعمل إدارة للميزانية، وأن كل شخص عليه أن يقوم بتدبير الاحتياجات على حسب الراتب.

ولفتت إلى أن الاحتياجات الأساسية تحصل على 60% من الراتب، وأن عزومات رمضان تدخل من الاحتياجات الأساسية، وأن هناك بعض الرغبات مثل ياميش رمضان والكعك ولبس العيد، وهذا البند يحصل على 20 % من الراتب. 

وأشارت إلى أن رمضان والعيد، ودخلة المدارس، والمصايف، يكون لها ميزانية خاصة، ولذلك على كل رب أسرة،وسيدة تقوم بوضع بعض الأموال لتلبية احتياجات هذه الفترة. 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

