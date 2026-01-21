خبير اقتصاد مجتمعي توجه نصائح للمواطنين قبل رمضان

أكدت رانيا المارية خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن كل شخص عليه أن يخطط ويدرب ما سيقوم به خلال الفترة المقبلة، وتحديدا خلال شهر رمضان، وأن يتم شراء السلع على حسب الاحتياجات.

وأضافت، خلال حوارها برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، وأحمد دياب، أن كل سيدة على أنتقوم بعمل إدارة للميزانية، وأن كل شخص عليه أن يقوم بتدبير الاحتياجات على حسب الراتب.

ولفتت إلى أن الاحتياجات الأساسية تحصل على 60% من الراتب، وأن عزومات رمضان تدخل من الاحتياجات الأساسية، وأن هناك بعض الرغبات مثل ياميش رمضان والكعك ولبس العيد، وهذا البند يحصل على 20 % من الراتب.

وأشارت إلى أن رمضان والعيد، ودخلة المدارس، والمصايف، يكون لها ميزانية خاصة، ولذلك على كل رب أسرة،وسيدة تقوم بوضع بعض الأموال لتلبية احتياجات هذه الفترة.