بخطوات التسجيل قبل رمضان.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 2026

يبحث الكثير من الأشخاص عن لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 2026، وخطوات التسجيل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل عن بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

خطوات التقديم للحصول على منحة وزارة العمل

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الموقع الإلكتروني هنـــــا.

ـ الضغط على ايقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

يستطيع المواطنون الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة العمل من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنــــا.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2026

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة العمل من خلال الضغط على هذا الرابط هنـــا.

ـ قم بتسجيل الدخول.

ـ اختيار قسم «الخدمات الإلكترونية».

ـ ثم اختيار ايقونة «الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة».

ـ إدخال البيانات المطلوبة بكل دقة «الرقم القومي والاسم».

شروط منحة العمالة الغير منتظمة 2026

ـ يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

ـ يجب أن يكون لديه إقامة داخل أراضي جمهورية مصر العربية.

ـ يجب أن يكون المتقدم مُسجل في مديرية القوي العاملة

ـ يجب عدم حصول المتقدم على أي سجل تجاري أو نشاط تجاري.

ـ يجب كتابة اسم المهنة في البطاقة الشخصية.

فئات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من المنحة

ـ عمال التراحيل مسجلون في وزارة العمل

ـ الباعة الجائلون وموزعو الصحف

ـ ماسحو الأحذية والحرفيون

ـ ملاك العقارات ممن يقل دخلهم عن الحد الأدنى

ـ عمالة المنازل

ـ محفظو القرآن والقراء

ـ خدام الكنائس والمرتلون

ـ عمال الزراعة المؤقتون.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2026

تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، في المناسبات والأعياد الرسمية، التي من بينها: «منحة عيد الميلاد المجيد، منحة شهر رمضان الكريم، منحة عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة عيد العمال، ومنحة المولد النبوي الشريف».