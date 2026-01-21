قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعم مهمة مجلس السلام لإنهاء النزاع في غزة
النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة
تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
بخطوات التسجيل قبل رمضان.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 2026

منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة
خالد يوسف

يبحث الكثير من الأشخاص عن لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 2026، وخطوات التسجيل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل عن بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

خطوات التقديم للحصول على منحة وزارة العمل

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الموقع الإلكتروني هنـــــا.

ـ الضغط على ايقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

يستطيع المواطنون الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة العمل من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنــــا.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2026

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة العمل من خلال الضغط على هذا الرابط هنـــا.

ـ قم بتسجيل الدخول.

ـ اختيار قسم «الخدمات الإلكترونية».

ـ ثم اختيار ايقونة «الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة».

ـ إدخال البيانات المطلوبة بكل دقة «الرقم القومي والاسم».

شروط منحة العمالة الغير منتظمة 2026

ـ يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

ـ يجب أن يكون لديه إقامة داخل أراضي جمهورية مصر العربية.

ـ يجب أن يكون المتقدم مُسجل في مديرية القوي العاملة

ـ يجب عدم حصول المتقدم على أي سجل تجاري أو نشاط تجاري.

ـ يجب كتابة اسم المهنة في البطاقة الشخصية.

فئات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من المنحة 

ـ عمال التراحيل مسجلون في وزارة العمل

ـ الباعة الجائلون وموزعو الصحف

ـ ماسحو الأحذية والحرفيون

ـ ملاك العقارات ممن يقل دخلهم عن الحد الأدنى

ـ عمالة المنازل

ـ محفظو القرآن والقراء

ـ خدام الكنائس والمرتلون

ـ عمال الزراعة المؤقتون.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2026

تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، في المناسبات والأعياد الرسمية، التي من بينها: «منحة عيد الميلاد المجيد، منحة شهر رمضان الكريم، منحة عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة عيد العمال، ومنحة المولد النبوي الشريف».

منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة وزارة القوى العاملة

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

الخضروات

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم: الخيار بـ20 والكوسة بـ25 جنيها

صورة أرشيفية

المجلس الأوروبي: نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن أنفسنا ضد سياسة الإكراه

صورة أرشيفية

رئيسة المفوضية الأوروبية: مستقبل جرينلاند يحدده شعبها فقط

بالصور

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

