بـ 1500 جنيه ومواعيد محددة.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة في 2026

يتساءل كثيرون من مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة، عن المبادرة الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً مثل العمالة اليومية والموسمية والعاملين في مجالات البناء والزراعة والصيد والمهن الحرة.

مواعيد الصرف خلال 2026: في رمضان، وعيد الفطر، وعيد العمال، وعيد الأضحى، والمولد النبوي.

بدأت وزارة العمل صرف المنحة الاولى للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد اعتبارا من 7 يناير 2026، بقيمة 1500 جنيه. ويتم صرف المنحة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، على أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر يناير الجاري.

خطوات التقديم للحصول على منحة وزارة العمل

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة

ـ الضغط على أيقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، الذي يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة.

شروط التسجيل في منحة وزارة العمل

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

ـ ألا يكون لديه سجل تجاري أو وظيفة دائمة.

ـ أن تكون البطاقة الشخصية سارية وتحتوي على المهنة الحالية.

فئات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من منحة عيد الميلاد

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة الفئات التي تعمل خارج نطاق الوظائف الرسمية، وتشمل عمال البناء والتشييد، والمزارعين والصيادين، والحرفيين والعمال الموسميين، إضافة إلى الأفراد الذين لا يمتلكون دخلا ثابتا أو مظلة تأمينية.


مواعيد صرف المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

تُصرف المنح المخصصة للعمالة غير المنتظمة خلال العام كما يلي:

ـ منحة شهر رمضان: قبل بداية الشهر وحتى نهايته.

ـ منحة عيد الفطر: الأسبوع الأخير من رمضان.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تم صرف منحة وزارة العمل، قبل يوم عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير الجاري، والتي بلغت قيمتها 1500 جنيه، حيث تم صرفها عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، بعد إحضار رقم التسجيل الدال على الاستحقاق للمنحة، ويستمر صرف المنحة حتى نهاية شهر يناير الجاري.

منحة العمالة غير المنتظمة الفئات الأكثر احتياجاً العمالة اليومية العمالة اليومية والموسمية مواعيد الصرف رمضان عيد الفطر

