موعد صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة 2026

هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
محمد غالي

منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة 2026، يبحث عدد كبير من المواطنون بدأت وزارة العمل صرف منحة عيد الميلاد المجيد 2026 للعمالة غير المنتظمة، من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة 2026

منح العمالة غير المنتظمة المستحقة خلال 2026

تحصل العمالة غير المنتظمة على 6 منح سنويا، تشمل منحة عيد الفطر، منحة عيد الاضحى، منحة عيد العمال، منحة المولد النبوي الشريف، منحة شهر رمضان، ومنحة عيد الميلاد المجيد.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تشمل المنحة عددا من الفئات، من بينها الحرفيون، وعمال البناء والتشييد، والمزارعون، وعمال الصيد، وكافة الفئات التي لا تمتلك تأمينات اجتماعية او دخلا ثابتا.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل عدة شروط لصرف المنحة، تتمثل في ان يكون المتقدم مصري الجنسية، والا يمتلك سجلا تجاريا، وان تكون الحرفة مدونة ببطاقة الرقم القومي، مع تسجيل الاسم في مديرية العمل، والا يقل السن عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما.

موعد صرف اول منحة في 2026

تستعد وزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات لصرف اول منحة للعمالة غير المنتظمة خلال الايام القليلة المقبلة، بالتزامن مع بداية عام 2026، بهدف توفير الدعم اللازم للاسر ومساعدتها على تلبية احتياجاتها خلال مناسبة عيد الميلاد المجيد.

زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

شهدت قيمة المنحة زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 500 جنيه الى 1500 جنيه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالات عيد العمال، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتخفيف الاعباء الاقتصادية عنها.

واكدت وزارة العمل استمرارها في توسيع قاعدة المستفيدين، وتحديث قواعد البيانات، وتطوير اليات الصرف، لضمان وصول الدعم الى مستحقيه بكل شفافية، مشددة على ان ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية.

منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة 2026

تحركات وزارة العمل ودعم سوق العمل

شهدت وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران عددا من التحركات والفعاليات التي عكست تنوع ادوارها في دعم العمال، وتطوير التدريب المهني، وجذب الاستثمار، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك في اطار رؤية الدولة لبناء سوق عمل منضبط ومستقر.

كما واصلت الوزارة توفير فرص عمل بالداخل والخارج، والاستجابة لمطالب المواطنين، واجراء مفاوضات جماعية وفردية ناجحة عززت العلاقة بين اطراف العملية الانتاجية، الى جانب الاستمرار في حملات التفتيش على المنشآت لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

تطوير العمل النقابي والتعليم الفني

افتتح وزير العمل المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، بحضور محافظ القاهرة ورئيس اتحاد عمال مصر، مؤكدا دور التنظيمات النقابية كشريك اساسي في التنمية، كما شارك في تكريم الطلاب الاوائل باكاديمية المطرية الصناعية الحديثة، دعما للتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

100 منحة تدريبية مجانية في صناعات الفلزات

وجه وزير العمل بتنفيذ منحة تدريبية مجانية لعدد 100 متدرب في مجالات صناعات الفلزات وتكنولوجيا اللحام، بالتعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات، بما يسهم في اعداد كوادر فنية مؤهلة للتشغيل محليا وخارجيا.

دعم الاستثمار وتطبيق قانون العمل الجديد
التقى وزير العمل وفد غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، مؤكدا تذليل العقبات امام الاستثمار، وتطبيق قانون العمل الجديد لتحقيق توازن عادل بين اطراف العملية الانتاجية، مع تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية.

فتح اسواق عمل جديدة بالخارج

سلم وزير العمل دفعة جديدة من عقود العمل للشباب المصري للعمل في الامارات والاردن، مؤكدا ان العمالة المصرية الماهرة تمثل قوة ناعمة وسفراء للدولة بالخارج، مع توفير فرص عمل امنة ومشروعة بعيدا عن السماسرة.

التحول الرقمي وخدمات وزارة العمل

بحث وزير العمل مع وزارة الاتصالات تسريع اطلاق خدمات الوزارة على بوابة مصر الرقمية، والانتقال من النظم الورقية الى الرقمية، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات ورفع كفاءة الاداء الحكومي.

دعم العمالة غير المنتظمة

اعلن وزير العمل صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بقيمة 299.2 مليون جنيه، يستفيد منها نحو 200 الف عامل على مستوى الجمهورية، مؤكدا ان دعم هذه الفئة يمثل اولوية قصوى للدولة، وان المنح تصرف في 6 مناسبات سنويا.

دمج ذوي الهمم ونشر الوعي بقانون العمل

شهدت الجامعة المصرية الصينية تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم، الى جانب تنظيم ندوة توعوية لممثلي الموارد البشرية بشركات القطاع الخاص حول قانون العمل الجديد، بهدف ضمان التطبيق الامثل لبنوده، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية في مجالات التدريب والتشغيل.

