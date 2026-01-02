حزمة إنقاذ للمشروعات المتعثرة .. الصناعة تمنح مهلا وتيسيرات جديدة حتى أبريل 2026..نواب: دفعة جديدة لانعاش الاقتصاد.. وتعزيز النمو وخلق فرص عمل

برلماني:دعم المشروعات المتعثرة يعزز الإنتاج المحلي

برلماني: خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال

برلمانية:منح تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة رسالة طمأنة للمستثمرين

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على استمرارية المشروعات الصناعية، وتسريع دخولها إلى مرحلة التشغيل والإنتاج، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة.



وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تسري حتى 30 أبريل 2026، وتستهدف المشروعات التي تواجه تحديات في استكمال الإنشاءات أو الالتزام بالجداول الزمنية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين دعم المستثمر والحفاظ على حقوق الدولة.



وتتضمن الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات وحصلت على رخصة البناء، على أن تستكمل خلالها المشروع وتستخرج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها إعفاءً كاملًا من غرامات التأخير طوال فترة المهلة.



كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة بنائية تتراوح بين 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير المقررة عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير وفقًا للقواعد المنظمة.

في هذا الصدد،أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن منح تمويلات وتيسيرات متنوعة وجديدة للمشروعات المتعثرة ، فرصة لإعادة تنظيم أوضاعها المالية والإدارية وإتاحة المزيد من فرص العمل لدعم الاقتصاد .

وأشار «الشوربجي»، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»،إلى أن دعم المشروعات المتعثرة يعزز الإنتاج المحلي، ويدفع عجلة التنمية الصناعية بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الصناعة بشأن منح تسهيلات وحوافز للمشروعات المتعثرة ، مؤكدا أن هذه الخطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال إعادة تشغيل المشروعات المتعثرة ورفع معدلات الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على زيادة المعروض المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.



وأشار" يحيي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن التيسيرات الممنوحة تساعد على الحفاظ على فرص العمل القائمة وخلق فرص جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

في سياق متصل،ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الصناعة بشأن منح حزمة من التيسيرات الجديدة لإنقاذ المشروعات المتعثرة، موضحة أنها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي ومساندة المستثمرين في مواجهة التحديات الاقتصادية.



وأشارت «الكسان»، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إلى أن هذه التيسيرات تسهم في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والحفاظ على العمالة القائمة، فضلًا عن تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني .