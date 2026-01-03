الدوري الإنجليزي.. واتكينز يمنح أستون فيلا التقدم على نوتنجهام فورست

أنهى فريق أستون فيلا الشوط الأول متقدمًا على ضيفه نوتنجهام فورست بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتكينز يمنح أستون فيلا التقدم على نوتنجهام فورست مع نهاية الشوط الأول

جاء هدف التقدم لصالح أستون فيلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق المهاجم أولي واتكينز، الذي سجل هدفًا رائعًا منح به فريقه الأفضلية قبل صافرة نهاية الشوط.

ودخل أستون فيلا اللقاء مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، وفرض سيطرته على مجريات اللعب في فترات عديدة من الشوط الأول، ساعيًا لحصد ثلاث نقاط مهمة تعزز موقعه في المربع الذهبي.

في المقابل، حاول نوتنجهام فورست الصمود والبحث عن فرص للرد، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل انطلاق المباراة، كان أستون فيلا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما تواجد نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، في صراع للهروب من مناطق الخطر.