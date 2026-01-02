قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدى الامتحان نيابة عن زميله.. تجديد حبس طالبين بـ علاج طبيعي قنا
راجع من فرح أخوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بأوسيم
تفاصيل إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة خلال حنة ببلبيس في الشرقية
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق
7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥
هل كان زهد النبي يعني الفقر؟.. الأوقاف تكشف صورا من سيرة الرسول
غرفة السلع السياحية: صرف منحة مالية لأسر المتوفين من يناير 2026
إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالعاشر من رمضان
وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة
الطاقة الذرية توقع بروتوكول تعاون لدعم البحث العلمي التطبيقي مع القومي لبحوث المياه
أخبار البلد

غرفة السلع السياحية: صرف منحة مالية لأسر المتوفين من يناير 2026

على غنيم
على غنيم
محمد الاسكندرانى

أعلنت غرفة السلع والعاديات السياحية برئاسة علي غنيم عن صرف منحة مالية بقيمة 20 ألف جنيه تقدم  إلى عائلة العضو المتوفى الصادر باسمه الترخيص السياحي وذلك في إطار حرص الغرفة على دعم أعضائها والوقوف بجانبهم في مختلف الظروف، وتأكيدا  لدورها المجتمعي في تقديم المساندة اللازمة لأسر الأعضاء في الأوقات العصيبة تعزيزًا لمبدأ التكافل والتعاون.

غرفة السلع والعاديات السياحية


وأوضحت غرفة السلع والعاديات السياحية أن هذه المنحة تصرف  في حالات الوفاة الطبيعية فقط، ولا تصرف في حالات الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

وأشارت الغرفة إلى أن صرف المنحة يتم وفق ضوابط محددة حيث تصرف المبالغ للورثة الشرعيين فقط بعد تقديم إعلام الوراثة على أن يتم توزيع نصيب كل مستحق بشكل منفصل طبقًا للإعلام مع اشتراط أن يكون المستحقون قد بلغوا سن الرشد وتوقيع كل منهم على استلام المبلغ وإرفاق صورة بطاقة رقم قومي سارية. وفي حال وجود قصر بين الورثة يجب تقديم قرار الوصاية  على أن يقوم الوصي باستخراج موافقة من النيابة الحسبية لإيداع نصيب القاصر في حساب بنكي باسمه حتى بلوغه سن الرشد أو استلام المبلغ بمعرفة الوصي وفق ما تقرره النيابة.

كما أكدت غرفة السلع والعاديات السياحية ضرورة استيفاء عدد من الاشتراطات العامة لصرف المنحة منها:

  أن يكون العضو المتوفى قد سدد كامل الاشتراكات المستحقة عليه قبل تاريخ الوفاة

 وتقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة ضمن المستندات الأساسية، مع إمكانية الصرف لأحد الورثة بموجب تفويض رسمي من باقي الورثة .


وأضافت الغرفة أن المنحة تصرف  خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بعد استكمال المستندات المطلوبة موضحة أن تطبيق العمل بهذا النظام سيبدأ على أي حالة وفاة ترد إلى الغرفة اعتبارًا من 1 يناير 2026.

ويأتي هذا القرار تأكيدا  لالتزام غرفة السلع والعاديات السياحية بتقديم الدعم الاجتماعي لأعضائها وأسرهم وتعزيز شبكة الأمان التي توفرها لهم في مواجهة الظروف الطارئة بما يعكس حرص الغرفة على ترسيخ قيم التضامن والمسؤولية داخل قطاع السياحة.

