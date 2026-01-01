قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصاد السياحة والآثار في 2025| اكتشافات وطفرة في الأرقام السياحية

محمد الاسكندرانى

حققت السياحة والآثار في مصر، نتائج مبهرة في عام 2025 مابين اكتشافات آثرية هزت العالم وقفزة في الأرقام السياحية التى وصلت إلى 19 مليون سائح لآول مرة في تاريخ مصر، وفى إطار ذلك نشرد أبرز إنجازتها في هذا العام قبل ساعات قليلة من انتهائه.

حصاد السياحة والآثار 

أبرز الاكتشافات الآثرية في 2025


- اكتشاف قلعة عسكرية ضخمة تعود إلى عصر الدولة الحديثة بشمال سيناء 
-افتتاح المتحف المصري الكبير
-العثور تمثال للملك زوسر وزوجته وبناته العشرة
- كشف توابيت وتماثيل بالغريفة بمحافظة المنيا 
- كشف آثري جديد في منطقة سقارة لورشة تحنيط آدمية وحيوانية
- انتشال بعض القطع الأثرية بميناء أبو قير البحري
- انطلاق معرض كنوز الفراعنة


أبرز إنجازات السياحة في 2025


شهدت مصر تحركات قوية مابين المشاركة في البورصات السياحية والدولية العالمية، لتحقيق نمو قوي يحدث لأول مرة 19 مليون سائح في 2025، نتيجة الاستقرار الذى نعيشة بالإضافة إلى التوجه نحو التوسع في المنتج السياحي المصري واتساع قاعدة الغرف الفندقية.
ودعمت الدولة المصرية قطاع السايحة في مصر عبر موافقة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب لتشكيل لجنة من المصلحة واتحاد الغرف السايحية لحل المنازعات الضريبية بين القطاع السياحي والمصلحة.


وفى إطار انجازات القطاع السياحي، أصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية قرارات تستهدف القرارات ضبط السوق السياحي بما يعود بالنفع الكبير على اقتصادنا القومي، عبر تشكيل لجنة " التسوية الودية للمنازعات في مجال النشاط السياحي، و لجنة " الانضباط المهني وضبط آليات السوق.
شاركت وزارة السياحة في العديد من المعارض السياحية أبرزها، المشاركة للمرة الأولى في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، بالإضافة إلى سوق السفر العالمي "دبليو تى إم" ومعرض سياحة الحوافز والمؤتمرات في أسبانيا، و إكسبو اليابان، وبورصة برلين السياحية، وتى تى إيطاليا للسفر، والفيتور الإسباني.

