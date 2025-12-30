السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية

كشف خالد سعد مدير عام الادارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل بدء المتحف المصري الكبير في تركيب مركب خوفو الثانية .



وقال خالد سعد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مركب خوفو الثانية كان يستخدمها الملك في رحلة عبور السماء .

وتابع خالد سعد :الكتل الخشبية في مركب خوفو الثانية تعرضت للرطوبة وانتفخت الكتل الخشبية وبالتالي عملية تركيب وترميم المركب صعبة ".

وتابع خالد سعد :" يتم معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية ويتم العمل على إعادة ترتيب القطع المكتشفة كي نعيد المركب لشكلها الاصلي ".

وأكمل خالد سعد:" المتحف المصري الكبير به مركز ترميم عالمي وهو الاكبر في مصر والشرق الاوسط وكل العاملين فيه مصريين وحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه ".

