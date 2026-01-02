روهر يحذر: مواجهة مصر في أغادير ستمنح الفراعنة أفضلية قوية

أكد المدير الفني لمنتخب بنين، جيرنوت روهر، أن مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ستكون صعبة بسبب الوجود الجماهيري الكبير في ملعب أغادير، مما يمنح الفراعنة أفضلية واضحة.

وأضاف روهر أن منتخب بنين سيستعد للمباراة بكل قوة رغم معاناته من بعض الإصابات وغياب لاعب موقوف، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك لاعبين على دراية جيدة بالدوري المصري، كما أنه سبق له مواجهة الفراعنة خلال قيادته لمنتخب نيجيريا، مما يمنحه معرفة جيدة بأسلوب لعبهم.

وأوضح المدرب أن منتخب مصر يتمتع بتنظيم دفاعي قوي ولا يستقبل الأهداف بسهولة، مؤكدًا أن الخسارة الأخيرة أمام السنغال لا تعكس مستوى منتخب بنين الحقيقي داخل الملعب.